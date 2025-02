Sale a la luz cuál es el sueldo de Victoria Federica por participar en 'El Desafío' de Antena 3

El fichaje de Victoria Federica en 'El Desafío' continúa acaparando titulares pese a que se encuentran en pleno ecuador de la quinta edición. Más allá del rendimiento que la hermana de Froilán está teniendo en el exigente concurso de pruebas, 'Ni que fuéramos' ponía el foco este jueves en su caché. Y desde el espacio de Quickie no dudaron en destapar la cantidad que la influencer de la realeza cobra por cada programa.

Antonio Albert, periodista del 'ABC', intervino en la Quickie Ronda habitual de 'Ni que fuéramos' este jueves para recordar a la audiencia la posible entrevista bomba que tendría entre manos 'La Revuelta'. "Está invitado siempre, pero la Casa Real es más complicado", aseguró David Broncano sobre la posibilidad de que Felipe Juan Frolián visite su espacio en La 1.

'Ni que fuéramos' pone cifra al sueldo de Victoria Federica por cada programa de 'El Desafío'

Fue entonces cuando el periodista invitado aclaró que la Casa Real no es ningún impedimento para conseguir a invitados de tal rango, recordando cómo Victoria Federica se sentó a principios de temporada en 'El Hormiguero' para celebrar su cumpleaños y anticipar su participación en 'El Desafío', estrenado meses más tarde. Y Belén Esteban no dudó en explicar la naturaleza de esa aparición televisiva.

Victoria Federica en 'El Desafío'.

La de Paracuellos señaló entonces que, si la hija de la infanta Elena había accedido a sentarse en el programa de Pablo Motos era únicamente por su participación en el concurso de pruebas, que es de 7 y Acción, la productora del valenciano que también se encarga de 'El Hormiguero'. "Va en el pack", aseguró Antonio Albert, desvelando entonces la cantidad que la joven cobra por cada una de sus apariciones.

"Unos 20.000 euros cada asistencia y participación en 'El Desafío'", adelantó el periodista, causando revuelo en el plató de 'Ni que fuéramos'. Sin embargo, cabe destacar que Atresmedia no ha hecho público el sueldo de Victoria Federica, y lo habitual en este tipo de concursos, como ocurre en 'Tu cara me suena' o 'MasterChef Celebrity', es que el caché de los famosos no llegue a darse a conocer.

Top 3 de la edición junto a Feliciano López y Gotzon Mantuliz

Aún así, el periodista invitado lanzó una estimación del sueldo, de acuerdo a las informaciones que maneja, sumándose a los muchos rumores sobre la participación de la influencer en el programa. Un formato que le está permitiendo mostrar su lado más sencillo, además de brillar en muchas de sus victorias. Un ejemplo de ello es la prueba 'Fuga extrema', en la que la joven obtuvo tres dieces por parte del jurado.

Actualmente, tras seis galas de la edición, Victoria Federica continúa liderando el ranking entre sus compañeros con 93 puntos, ocupando el segundo lugar por debajo de Gotzon Mantuliz, que encabeza la carrera por el premio con 100 puntos. Feliciano López es el último en subirse al Top 3 de la edición, con 78 puntos acumulados en su marcador.