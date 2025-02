Pedro Ruiz habla alto y claro sobre David Broncano y le sentencia con cuatro inequívocas palabras

Pedro Ruiz ha demostrado en multitud de ocasiones que no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar sobre todo tipo de temas. Así lo pone de manifiesto a diario a través de su perfil de X, donde es muy activo. Y lo ha vuelto a hacer durante una amplia entrevista concedida en el podcast 'Lo que tú digas', de Álex Fidalgo.

Uno de los temas a tratar fue la rivalidad entre 'La Revuelta' de David Broncano y 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Aunque parece ser que ya han sellado la paz, gracias a la intervención de Alejandro Sanz, los rifirrafes entre ambos programas han protagonizado la actualidad televisiva de los últimos meses.

"¿Por qué no has ido a estos programas?", le preguntaba, directamente, Fidalgo. A lo que Pedro Ruiz contestaba, con la sinceridad que le caracteriza: "Ninguno me ha invitado. Soy una persona bien conocida y nunca he sido invitado ni por 'El Hormiguero' ni 'La Revuelta'. Con Broncano estuve en un especial de 'Tiempos modernos' en la Ser, hicimos una entrevista en un cementerio".

Pedro Ruiz hace esta definición sobre David Broncano: "Un tipo muy listo"

"¿Te gustaría ir?", insistía el entrevistador. "No lo sé. Hay cosas que ya están pasadas de rosca, pero no lo sé. Soy un tipo cordial, pero con mis principios y pensamientos", reconocía el presentador y actor. "¿Te gustaría ir a algún programa de la televisión actual?", quería saber Álex Fidalgo. "He venido aquí porque contigo se charla bien. No me niego a ir a otros sitios, pero no me quebranto los principios", contestó el entrevistado.

Sobre cuál de los dos programas le parece más interesante, si el de Broncano o el de Motos, Pedro Ruiz asegura que "son distintos. Yo creo que Broncano es un tipo muy listo y que lo que brinda es tomarse con él, la última caña del día. No creo que sea un programa de entrevistas, es un programa de tomarse la última caña. Lo que hace Marc Giró ahora también va de eso".

Respecto al programa de Antena 3, el comunicador cree que "es, aparentemente, más formal. Uno tiene una tendencia A y otro tiene una tendencia B. Uno se paga con dinero público y otro con dinero privado, que al final el privado es también un poco público porque en todas las cadenas hay influencias de políticos. No hay libertad, hay parodias de libertad, unas mejor hechas y otras peor", sentencia Pedro Ruiz.