María Casado y David Cantero sucumben al fenómeno Montoya con este final en 'Informativos Telecinco'

No hay duda de que Montoya, el concursante estrella de la octava edición de 'La isla de las tentaciones' se ha convertido en un auténtico fenómeno mundial. Y para muestra lo que se ha podido ver este sábado en 'Informativos Telecinco' con María Casado y David Cantero.

José Carlos Montoya, más conocido como Montoya se ha convertido en el auténtico protagonista de esta edición del reality de Sandra Barneda. El pasado miércoles nos dejó una de las escenas que ya han hecho historia con su nueva huida por la playa para colarse en Villa Playa.

Todo mientras Sandra Barneda le perseguía para evitar que llegara hasta la villa en la que conviven las chicas y en la que estaba su novia Anita manteniendo relaciones sexuales. "¡Montoya por favor!", le gritaba la presentadora. Un grito y una escena que se han viralizado en todo el mundo donde incluso marcas o cuentas oficiales del US Open, de Eurovisión y de equipos de fútbol se han hecho eco de ellas.

Es tal el fenómeno mundial que este sábado, María Casado y David Cantero se han hecho eco de él en la edición de sobremesa de 'Informativos Telecinco'. "¿Recuerdan algún otro programa español de televisión que haya provocado tantas reacciones y tantos memes como este?", se preguntaba el presentador en los titulares.

"Es que es maravilloso. No, ya les digo yo que no, que nunca ha pasado. Es que es cine. Esa secuencia de Sandra Barneda persiguiendo por la playa de 'La isla de las tentaciones' a Montoya, que se acaba de enterar de que su novia está con otro, ha dado la vuelta al mundo y ha alimentado el ingenio de empresas, de equipos de fútbol y de cualquiera que haya querido hacer un chiste con este asunto del momento", proseguía destacando María Casado antes de arrancar el informativo.

María Casado, gran fan de 'La isla de las tentaciones' y Sandra Barneda

María Casado y David Cantero en 'Informativos Telecinco'

Era al final del informativo cuando de repente sonaba la alarma de 'La isla de las tentaciones'. "David hay más imágenes para ti", le advertía María Casado parafraseando a Sandra Barneda. "No sé qué imágenes, yo no he hecho nada", aseveraba él. "¿Quieres verlas solo o con tus compañeros?", incidía la presentadora. "En cualquier caso siempre con mis compañeros", añadía Cantero.

"No te puedo creer", soltaba ella sin contener la risa. "Yo no sé si ustedes saben de qué va este programa pero medio mundo lo sabe", aseveraba María Casado. "Pues sí medio mundo sabe quién es Montoya. ¿Por curiosidad tú, que sigues el programa, quién es tu tentación?", se interesaba David Cantero. "Yo me quedo con Sandra, lo tengo claro", aclaraba María Casado. "Bueno pues lo de Montoya por favor se ha viralizado y se ha convertido en un fenómeno a nivel mundial", añadía Cantero dando paso a un vídeo recogiendo los memes que han recorrido el planeta.

Y cuando tocaba despedirse, María Casado volvía a hacer gala de su naturalidad al replicar la frase de Sandra Barneda antes de despedirse. "Cantero, por favor, vámonos", le soltaba a su compañero. "Vámonos a comer, hasta las nueve, adiós", concluía él.