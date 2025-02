Se destapa lo que no se emitió en Telecinco de la huida de Montoya en 'La Isla de las Tentaciones'

José Carlos Montoya se ha convertido en un auténtico fenómeno de masas en su paso por 'La Isla de las Tentaciones 8'. Su desesperada huida tras descubrir la infidelidad de Anita ha generado un auténtico revuelo en redes sociales dentro y también fuera del país.

Sus desventuras en el reality de Telecinco han traspasado fronteras a un nivel absolutamente descomunal y sin precedentes. Equipos como el Atlético de Madrid, Villarreal, La Liga, PSG, el Borussia Dortmund o el Eintracht de Fránkfurt, entre otros, se han referido a él en sus redes sociales. También el US Open o cadenas de comida como McDonald o KFC.

Usuarios franceses, italianos, portugueses, británicos, alemanes, americanos o brasileños no dejan de viralizar ese momentazo en el que Montoya salía corriendo por la playa hacia la villa de las chicas, mientras Sandra Barneda le trataba de frenar al grito de "¡Montoya, por favor!". Una escena histórica que ya acumula cientos de millones de visualizaciones en las RRSS. Su alcance es incuantificable.

Os presento la mejor obra audiovisual 2025 historia de España y de la humanidad #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/FiBatrQx2O — maría (@byunsuku) February 5, 2025

Pero de lo que ocurrió en ese asalto no lo vimos todo en Telecinco. Hay contenido inédito que se ha mostrado en el debate de 'La Isla de las Tentaciones'. Tras el reencuentro de Montoya y Anita, algo que infringe las normas y que tendrá consecuencias para ellos, el joven sevillano se sentó en la arena de la playa y se desahogó en solitario.

"A mí no me hace más juegos ya, ha roto todo ya, me ha destrozado, se ha follad* a un tío, se ha saltado los límites desde el primer minuto", gritaba. "Me tengo que querer a mi mismo. Me cambias por ese carromato, me quemas la cara como a un vudú (en alusión al episodio del peluche), te ríes de mi, te cachondeas... Yo te he defendido, yo te he amado y evidentemente quiero recuperarme y que la gente me dé amor. Yo me tengo que querer a mi mismo cojones. Joder, y tú me cambias por un tío sin valores que no te va a aportar nada", proseguía entre sollozos.

Además, mostró su "asco" con el que abrazo que le dio Anita después de haber estado "con otro tío en la cama". Es decir, con Manuel González. "Se llama dignidad, me tengo que querer, Montoya vale mucho, joder", clamaba entre desgarradores lamentos. Todo ello se emitió en el debate en Mitele Plus, donde el participante estuvo presente. "No puedo revivirlo... No puede ir en la comedia esto", protestó ante quienes se ríen de su sufrimiento y le acusan de teatralizar.