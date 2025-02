Kiko Jiménez señala el montaje orquestado por Montoya y él le pone en su sitio con su réplica

El último debate de 'La Isla de las Tentaciones' en Mitele Plus recibió en plató a Montoya en la semana en la que se ha alzado como un fenómeno nacional e internacional, pues lo que se vivió los episodios 6 y 7 con su huida y su asalto a la villa de Anita ha traspasado fronteras. Casi todo el mundo está volcado con el sevillano, pero hay quienes tienen sus reservas con él, como es el caso de Kiko Jiménez.

El novio de Sofía Suescun, que es colaborador habitual del debate, se propuso desenmascarar al joven y dinamitar la imagen que se tiene de él, atacándole constantemente y señalando un montaje y una interpretación en sus desmedidas reacciones ante la infidelidad de su chica.

"Montoya, tú has demostrado ser un teatrero", le soltó Kiko a Montoya de buenas a primeras, agitando mucho el debate de las 'Tentaciones'. "Teatrero eres tú, cambia de argumento", le replicó el andaluz. "Yo he visto tu recorrido, he visto que has estado en otros sitios, en otros programas y he visto cantidad de ‘Montoyas’. Entonces ya no sé qué Montoya hay aquí", le espetó Kiko Jiménez.

"Montoya solo hay uno y va donde brilla, eso lo que te molesta a ti... Yo me he ganado las cosas porque estoy enamorado de mi pareja desde el minuto 1", le contestaba Montoya, defendiendo que se ha ganado el boom en el que se encuentra por su honestidad, no por fingir nada.

"A ti lo que te pasa es que te sientes muy cómodo en el papel de víctima", prosiguió con los ataques Kiko Jiménez. "Te reías de Manuel", le reprochó. "Cómo no me voy a reír. Porque no tengo nada que ver con él, quizás tú sí tengas algo que ver con Manuel. Eres muy parecido", le arreó Montoya, apuntando así a una falta de valores como en el caso del tentador que le arrebató a su novia.

"Tienes un apellido flamenco, me gustabas, pero qué va hijo, te me has caído", lamentó el participante de 'La isla de las tentaciones', decepcionado con Kiko. "A ti lo que te pasa es que estás muy cómodo en ese papel de teatrero y no te bajas de ese burro", insistió el jiennense.

"Mírame a la cara. ¿Tú me estás diciendo a mí que no sufro? No tienes argumentos ningunos", gritó Montoya, indignada con esas acusaciones. "Claro, a ti lo que te gusta es que la gente te ría las gracias", remató Kiko ante un plató que se echó encima de él y que cerró filas con el sevillano. "Gracias por venir", culminó Montoya, zanjando la discusión con esa célebre frase que pronunció en una de las hogueras.