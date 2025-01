María Casado y David Cantero destapan todos los secretos y qué es lo más difícil de 'Informativos Telecinco'

María Casado y David Cantero han vuelto a hacer tándem en el fin de semana gracias a 'Informativos Telecinco'. Y pese a que han pasado 20 años siguen teniendo la misma química que el primer día en el 'Telediario' de TVE. Ambos han acudido este sábado a 'Fiesta' para hablar con Emma García de esta nueva etapa juntos al frente de los informativos del fin de semana en la cadena de Mediaset.

Cabe recordar que David Cantero y María Casado formaron una de las parejas más queridas del 'Telediario fin de semana' en TVE entre 2006 y 2010. Tras quince años han vuelto a unirse gracias a Telecinco y raro es el fin de semana que no derrochan complicidad y dejan algún que otro momento viral.

Nada más sentarse con Emma García han recordado cómo se conocieron hace 20 años y como siguen teniendo la misma química que el primer día. "La primera vez que María hizo un informativo fue conmigo, era una niña de 26 años", rememoraba David Cantero. "Nosotros jamás hicimos una prueba juntos. Y la buena química fue automática", aseveraba el presentador. "Yo estaba un lunes en la cola del paro y me llaman para hacer un casting el jueves por la noche y el sábado ya estaba en el informativo", relataba María Casado.

"Mi experiencia fue que me había probado con varias compañeras. De pronto, me dijeron que era María. Fue muy curioso, porque esto no suele suceder. Desde el primer momento, hemos tenido la misma química en plató", explicaba David Cantero. "20 años después, mantenemos la magia", agregaba María.

Tras ello, Emma García ha querido saber cómo se enteraron de que iban a volver a trabajar juntos en Telecinco. "Paco Moreno, nuestro director, me dijo en verano que, en septiembre, me iba a dar una alegría yo pensé me dará una prima de subida de sueldo. Y la alegría era que llegaba María pero yo no me enteré hasta el último momento", comentaba David. "Cuando se lo dijeron me escribió un mensaje que solo decía que contento estoy, estoy en shock", contaba Casado.

Vuelven a presentar un informativo juntos. La divertida anécdota de cómo recibieron la noticia David Cantero y @MariaCasado_TV @informativost5 🫶 pic.twitter.com/aMj11KK7q5 — Mediaset España (@mediasetcom) January 18, 2025

Después de recordar algunos de los momentos que han protagonizado en estos cuatro meses en 'Informativos Telecinco', ambos reconocían lo difícil que es trabajar juntos sin reírse. "Es que me mete en unos líos. ¿Sabes qué pasa? María y yo tenemos una ventaja. Eso lo compartimos de siempre. A la hora de ser rigurosos, serios y contar la información como hay que contarla, eso lo hacemos perfectamente. Pero también nos podemos permitir dentro de los informativos, sacar ese lado más nuestro, cotidiano y gamberro", defendía David Cantero. "Lo más difícil es poder ser uno mismo frente a las cámaras. Y es algo que conseguimos juntos", añadía el presentador.

Las anécdotas más curiosas de María Casado y David Cantero

En ese sentido, María Casado reconocía que había un gran peligro al trabajar juntos. "Desde que hacemos los directos él y yo, veréis que nuestros compañeros siempre se giran hacia la pantalla. Yo ya dije que no me iba a girar, porque me sentía un poco rara y pensaba que no quedaba natural. Él todavía tiene el chip de girarse. Estamos los dos de pie y de frente y, de repente, se gira hacia un lado", expresaba María Casado contando los intringulis de los informativos.

"El otro día, sentía que se iba a girar. Le agarro del brazo para evitar que lo haga, para que no lo hiciese. Sin embargo, terminó girándose para el otro lado", agregaba María entre risas. "Yo es que soy muy despistado. Yo con los tótems que nos han puesto [las pantallas grandes verticales que bajan] tengo una especie de dislexia. Me dicen, tótem 1 y yo miro al 2 o a otro. Siempre me giro donde no es. Me he hecho una vuelta completa, parezco Bisbal", reconocía Cantero.

Lo peor de todo es que cuando les entra la risa tienen que tener cautela porque están haciendo un informativo y muchas veces contando noticias trágicas. "Hay momentos en los que no puedes reírte. Ha habido momentos difíciles, con un comentario o con algo que te dicen por pinganillo, además de ella, que es muy guasona. Esos momentos son muy difíciles", confesaba David Cantero. "Yo me tengo que pellizcar, hasta hacerme daño en ocasiones", terminaba apuntando María Casado.