Los 7 mayores estrenos de series y películas del 17 al 23 de febrero en Netflix, Prime Video, Movistar+ o Disney+

Ya podemos respirar tranquilos. Ya ha pasado San Valentín y no tenemos que fingir que nos importa el amor. O al menos, no participar del consumismo de los grandes almacenes que nos invitan a comprar regalos para nuestras parejas. Ahora ya llegan estrenos a las plataformas de todo tipo de géneros. El romanticismo queda atrás y vamos a tener desde thrillers políticos con dosis de apocalipsis como ‘Día cero’, en Netflix, con un Robert De Niro haciendo de expresidente de Estados Unidos. O acción a raudales con la nueva temporada de nuestro mamporrero favorito: ‘Reacher’, que llega a Prime Video esta semana.

Eso sí, el estreno más esperado sin lugar a dudas es el de la tercera temporada de ‘The White Lotus’. Esta vez conoceremos su resort en Tailandia. Y por supuesto habrá muertes, enredos amorosos y unas vistas de lujo. También tendremos lo nuevo de Pixar, ‘En la victoria y en la derrota’, que llega no exento de polémica. O la nueva incursión de Halle Berry en el género de terror. Una semana más que completa.

Estrenos en Netflix

Día Cero

Sinopsis: Tras un ciberataque devastador, encomiendan a un expresidente de los Estados Unidos, la misión de descubrir a los autores y sacar la verdad a la luz antes de que ataquen de nuevo, pero, entonces, surge la duda: ¿la mayor de las amenazas proviene de una potencia extranjera o de un enemigo interno?

¿Quién iba a decirnos hace unos años que Robert De Niro iba a protagonizar una serie para Netflix? La plataforma de streaming ha conseguido lo que parecía imposible y ya tenemos al veterano actor dando vida a un expresidente que lucha contrarreloj para salvar al país del caos absoluto. Dirigida por Lesli Linka Glatter, una de las creadoras de la mítica 'Homeland', tendremos un thriller intenso con muy buen presupuesto y que puede convertirse en una de las series del año. ¡Ah, y que no se nos olvide, que la presidenta de Estados Unidos es Angela Bassett! Ojalá no fuera ficción...

Fecha de estreno: 20 de febrero

Estrenos en MAX

The White Lotus (Temporada 3)

Sinopsis: Retrata las vacaciones de varios huéspedes de un resort tropical, durante una semana, mientras se relajan y rejuvenecen en el paraíso. Pero cada día que pasa, surge una complejidad más oscura en la vida de estos viajeros perfectos, los risueños empleados del hotel y ese lugar idílico.

Su creador, Mike White, explicó que esta tercera temporada tendría un tema diferente. "Una mirada satírica y divertida a la muerte y la religión y espiritualidad oriental". Nos trasladamos a la exótica Tailandia, y contará con todo un nuevo reparto (no, lo siento, no vamos a volver a ver a Jennifer Coolidge... por ahora). Carrie Coon ('Cazafantasmas: Imperio helado'), Jason Isaacs (Lucius Malfoy en la saga 'Harry Potter'), Michelle Monaghan ('True Detective'), Parker Posey ('Beau tiene miedo'), Leslie Bibb ('Iron Man'), Walton Goggins ('Fallout'), Patrick Schwarzenegger ('Gen V'), Aimee Lou Wood ('Sex Education'), Morgana O'Reilly ('Housebound') y los tailandeses Dom Hetrakul y Tayme Thapthimthong. Además regresará Natasha Rothwell, la gerente del spa de la primera temporada.

Fecha de estreno: 17 de febrero

Estrenos en Disney Plus

En la victoria o en la derrota

Sinopsis: Un equipo de softball del colegio vive la semana previa a jugarse el campeonato.

La que iba a ser primera serie de Pixar se presentó hace ya casi seis años en la D23 de Los Ángeles. Pero varios retrasos en la producción provocaron que la adelantara la serie basada en 'Del revés'. Esta propuesta animada tiene un toque muy original, y es que cada capítulo estará contado desde el punto de vista de un personaje diferente. Eso sí, no falta la polémica. Porque según adelantó The Hollywood Reporter, Pixar decidió eliminar una trama trans de la serie. “Cuando se trata de contenido animado para un público más joven, reconocemos que muchos padres preferirían discutir ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y plazos”, dijo uno de los representantes de la compañía en un comunicado. Un paso atrás.

Aunque las críticas están siendo bastante positivas. Al final, Pixar siempre destaca por llevar al límite las expectativas y darle una vuelta a las ideas que tenemos preconcebidas sobre ciertas historias. Primera vez que se mete en el mundo del deporte (si no tenemos cuenta a 'Cars' pero, sinceramente, ¿quién tiene en cuenta a 'Cars'?).

Fecha de estreno: 19 de febrero

Estrenos en Prime Video

Reacher (Temporada 3)

Sinopsis: Reacher se precipita hasta el oscuro corazón de una extensa operación criminal cuando intenta rescatar a un informante encubierto de la DEA, a quien se le acaba el tiempo. Ahí, se topa con un mundo de secretos y violencia, y encara asuntos no resueltos de su propio pasado.

¿A quién no le va a gustar 'Reacher' a estas alturas? Cada temporada ha ido a mejor, y aunque nos guste Tom Cruise, el Reacher de Alan Ritchson son palabras mayores. Porque no solo la acción es de primer nivel, e incluso las tramas, que no dejan de darnos sorpresas. Sino que tiene un humor muy característico y un sorprendente toque emotivo que hacen la serie cada vez más humana. Además, es una de las ficciones más vistas de la historia de Prime Video. Con esta tercera temporada, planean reventar aún más la audiencia, y es que no es para menos, porque conoceremos mucho más del complejo pasado del protagonista. ¡Y estamos deseando verle pegar mamporros!

Además, en una de las primeras promociones, hemos conocido a Olivier Richters, "el doble de grande" que Alan Ritchson, con el que echa un pulso que les lleva al límite. 'Reacer' promete emociones fuertes, y estamos preparados para ello.

Fecha de estreno: 20 de febrero

Nunca te sueltes

Sinopsis: Una angustiada madre y sus dos hijos gemelos viven en una cabaña en el bosque bajo el influjo de un espíritu maligno. Necesitan estar conectados en todo momento, aferrándose los unos a los otros, llegando incluso a atarse con cuerdas. Pero, cuando uno de los niños se pregunta si el mal es real, los lazos que los unen se rompen, desencadenando una aterradora lucha por la supervivencia.

La carrera de Halle Berry desde que ganara su Oscar es digna de estudio. De protagonizar el drama de 'Monster's Ball' a ser la infame Catwoman. Para luego meterse de lleno en el thriller oscuro de 'Gothika' con Penélope Cruz. O, años después, protagonizar la serie de ciencia-ficción 'Extant'. Funcionó bien en su primera temporada, pero luego tuvo una gran caída en cuando a calidad. Pero, en los últimos años, su nombre vuelve a estar de moda. Y ha participado en la tercera parte de la saga de John Wick, o en esta cinta de terror de Alexandre Aja. El problema es que la película va perdiendo fuelle según va avanzando. Tiene ideas originales, algún giro interesante, y varios jumpscares de los que nos gustan. Pero si no fuera por Halle Berry, seria una película bastante olvidable.

Fecha de estreno: 17 de febrero

Estrenos en Movistar Plus+

Misión Imposible: Sentencia Mortal. Parte 1

Sinopsis: Ethan Hunt y su equipo del FMI se embarcan en su misión más peligrosa hasta la fecha: Localizar, antes de que caiga en las manos equivocadas, una nueva y terrorífica arma que amenaza a toda la humanidad. En esta tesitura, y con unas fuerzas oscuras del pasado de Ethan acechando, comienza una carrera mortal alrededor del mundo en la que está en juego el control del futuro y el destino del planeta. Enfrentado a un enemigo misterioso y todopoderoso, Ethan se ve obligado a considerar que nada puede anteponerse a su misión, ni siquiera las vidas de aquellos que más le importan.

¿Qué podemos decir de Tom Cruise a estas alturas que no se haya dicho ya? Una estrella de Hollywood de las que ya no quedan. Porque solo con su nombre es capaz de atraer al público a las salas. No necesita más. Y su saga de 'Misión Imposible' se ha convertido en una de las más reconocibles de la industria, y por el público, 30 años después de la primera entrega.

Es verdad que 'Sentencia Mortal', pese a ser una de las mejores películas de acción de los últimos años, no consiguió despegar en taquilla como merecía. Ahora nos llega a Movistar Plus+, justo a tiempo de estrenar el trailer de la segunda parte, que se estrenara este mes de mayo. Además, aquí tenemos el añadido de Hayley Atwell como compañera de Ethan Hunt, y es un añadido maravilloso, porque se desenvuelve genial en las escenas de acción. No en vano, es Peggy Carter.

Fecha de estreno: 21 de febrero

Estrenos en AppleTV+

Apariencias (Temporada 2)

Sinopsis: A causa de un grave traumatismo en la cabeza, Sophie sufre pérdida de memoria. En su intento por recomponer su vida –con ayuda de su marido y amigos– Sophie empieza a cuestionarse si, de verdad, su vida era tan perfecta.

Esto de haber normalizado que, entre temporadas de series, pase más de un año, es el peor error de la actualidad. Porque es fácil olvidarse de la trama y desconectar de los personajes. La segunda temporada de ‘Apariencias’, la serie creada por Veronica West, llega tres años después de los primeros episodios. Y es una pena, porque de haber sido más seguida, se habría convertido en una de esas ficciones marca Apple. Es verdad que su protagonista, Gugu Mbatha-Raw, no ha parado de trabajar, y quizá sea una de las razones por las que ha tardado tanto en llegar esta nueva tanda de episodios. Lo cierto es que ‘Apariencias’ es una de las series menos conocidas de Apple, pero que tiene potencial para llegar mucho más allá.

Fecha de estreno: 21 de febrero

