El impensable vínculo de la serie ‘The White Lotus’ con Daniel Sancho que sorprende

‘The White Lotus’ es, sin duda, una de las series más queridas de la actualidad. Sobre todo gracias a su grandiosa segunda temporada, con una magnética Jennifer Coolidge, que nos ha dado una inagotable fuente de memes («These gays are trying to kill me»). Cada temporada está situada en una zona diferente del mundo (Hawaii e Italia), y en un resort de lujo diferente. Todos bajo la marca White Lotus. Aunque en la realidad son hoteles Four Seasons.

Lo más sorprendente es que la tercera temporada, que debería comenzar su rodaje a principios del año que viene, se rodará en Tailandia. Entre varios de los lugares donde se rodará, destaca uno: la isla de Koh Samu. Sí, el mismo sitio donde Daniel Sancho está en prisión preventiva.

El hijo de Rodolfo Sancho, acusado del asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, confesó el crimen y está en la isla tailandesa a la espera de juicio. El destino ha querido que la serie de HBO MAX vaya a rodar en el mismo sitio donde Daniel Sancho está atrapado desde que saltó la noticia a los medios.

Pero ‘The White Lotus’ no solo rodará en la isla de Koh Sam. Según ha adelantado Variety, también rodaría en Bangkok, Chiang Mai, y el Triángulo Dorado. Aunque HBO MAX no se ha pronunciado oficialmente sobre la información de Variety, es verdad que los Four Seasons de la zona impiden reservas a comienzos del año que viene. Así que todo parece indicar que ahí tendrá lugar el rodaje de la esperada temporada 3.

Por ahora no hay nuevos fichajes confirmados para la temporada 3 de ‘The White Lotus’. Sabemos que regresará Natasha Rothwell, que interpretó a la masajista Belinda Lindsey en la primera temporada. Pero, salvo ella, todo son rumores: Jennifer Aniston, Bette Midler, Danny DeVitto, Connie Briton… Por ahora todo especulaciones, esperando a que Mike White, el creador de la serie, confirme el reparto.