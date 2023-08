El alto comunicado oficial de la familia de Daniel Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta

Tras dos comunicados, la familia de Daniel Sancho ha querido hacer llegar a los medios de comunicación un tercer escrito justo antes de que el hijo de Rodolfo Sancho se vuelva a reunir con su abogado en la cárcel de Koh Samui. Lo ha hecho para dejar claro que no harán ningún tipo de declaración a los medios de comunicación.

Así, desde que se conoció la noticia el pasado sábado, la familia de Daniel Sancho ha pedido respeto a los medios de comunicación a la hora de tratar el asunto y el máximo cuidado al trasladar todas las informaciones que se daban desde medios tailandeses. Pero por primera vez, la familia del joven ha querido condenar el asesinato de Edwin Arrieta Arteaga.

Ha sido Fernando Oca, director del despacho de abogados que representa a Sancho el encargado de leer el comunicado a EFE. «Agradecemos el interés de la prensa, pero no podemos hacer declaraciones en este momento«, empiezan diciendo una vez más.

«No podemos hacer declaraciones para no inmiscuirnos en la investigación y para respetar el momento tan doloroso que estamos viviendo ambas familias en esta terrible situación que nos ha tocado vivir», prosigue diciendo la familia de Daniel Sancho mientras el joven continúa en la prisión de Koh Samui.

«Sentimos mucho el fallecimiento de Edwin y acompañamos en el sentimiento a su familia«, concluye este breve comunicado. De modo, que la familia de Daniel y Rodolfo Sancho hace por primera vez mención a la familia de la víctima lamentando así el suceso que ha acabado con la vida del médico colombiano en extrañas circunstancias.

La familia de Edwin pide justicia con Daniel Sancho

El comunicado de la familia de Daniel Sancho llega después de que en las últimas horas el padre y la hermana de Edwin Arrieta hayan hablado para diferentes medios de comunicación españoles pidiendo justicia. 2Estoy mal, mal. Me han quitado la vida. Él era el que me sostenía a mí. Mi hijo era muy noble, todo el mundo lo quería», confesaba el padre de Edwin este miércoles en ‘Así es la vida’. «Quiero que me lo traigan, aunque sea un pedacito de él y que se haga justicia. Dios me va a acompañar hoy», añadía roto de dolor.

Mientras que Darlin, la hermana de Edwin Arrieta ha entrado en varias contradicciones después de que el pasado martes en ‘Así es la vida’ asegurara no conocer de nada a Daniel Sancho y no haber hablado nunca con él. Sin embargo, horas después, ‘Código 10’ con Nacho Abad publicaba en exclusiva la conversación que mantuvo Darlin con el hijo de Rodolfo Sancho tras no saber nada de su hermano.