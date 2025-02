La vida actual de Silvia Abascal: de sus graves secuelas del ictus a protagonizar la nueva serie de TVE

Silvia Abascal saltó a la fama a mediados de la década de los 90 gracias a su participación en el mítico programa 'Un, dos, tres… ¡responda otra vez!'. Pero sobre todo, por su interpretación de la joven Clara, hija de Verónica Forqué y Tito Valverde en la comedia costumbrista 'Pepa y Pepe'. Solo fueron 34 episodios, pero la serie se convirtió en una de las preferidas de la audiencia. Una media de cinco millones de espectadores seguían las andanzas de este matrimonio, que relanzó las carreras de Forqué y Valverde, y que sirvió de trampolín para actrices como la propia Silvia Abascal o María Adánez.

El personaje de Abascal era la hija mediana del matrimonio. Rebelde, contestaria, fue uno de los grandes personajes de la ficción. "Pepa y Pepe es familia para mí. Primera serie después de hacer el 'Un, dos, tres'. La manera de hacer las cosas hace 30 años. Fíjate: grabamos un capitulo de 25 minutos en una semana, sin exteriores. Hacíamos tantas tomas, eran unos ritmos muy diferentes y, además, éramos infinitamente más valientes que ahora", confesó la actriz en una entrevista reciente. De hecho, su paso por la serie hizo que ella y Forqué se hicieran muy amigas, por lo que su muerte la golpeó especialmente. "No hace falta conocerla desde hace casi 30 años ni ser un profesional médico para, al verla, darse cuenta de que no estaba bien. No entendía por qué se le permitía participar ni continuar en lamentables y evidentes condiciones", reflexionó para Harper's Bazaar.

Tras su descubrimiento en 'Pepa y Pepe', Silvia Abascal se convirtió en uno de los rostros más populares del cine español. Debutó en el cine con 'El tiempo de la felicidad', trabajando de nuevo con Forqué y con María Adánez. Y tan solo un par de años después, fue nominada como Mejor Actriz en los premios Goya gracias a su participación en 'La fuente amarilla'. Pero donde ha brillado especialmente ha sido en el terreno televisivo. Dio vida a Sole en 'Hostal Royal Manzanares', la serie de Lina Morgan. También interpretó, de nuevo, a la hija de Tito Valverde, en la popular serie 'El Comisario', aunque solo las dos primeras temporadas. Repitió como hermana de María Adánez en varios capítulos de 'Aquí no hay quien viva', y fue una de las grandes protagonistas de ‘Acusados’, la serie de Blanca Portillo.

La familia de la serie 'Pepa y Pepe', al completo.

Pero si algo le cambio la vida, fue el ictus que sufrió en 2011. La actriz estaba camino de la gala de clausura del Festival de Cine de Málaga cuando lo sufrió y tuvo que ser trasladada al hospital de urgencia, donde le diagnosticaron un accidente cerebrovascular. Por suerte, tuvo una completa recuperación, pero no fue nada fácil. "Tienes que aprenderlo todo desde cero y a mí me tocó con 31 años. Cuando eres pequeño y vas aprendiendo y dando pasos no eres consciente. Volver a aprenderlo todo con 31 años, en mi caso, en los años posteriores, como la primera vez que te duchas de nuevo de pie sin caer, la primera vez que te abrochas la cremallera de un pantalón o cuando meter una llave en una cerradura", relató Silvia Abascal en el programa de Hoy por Hoy en la cadena SER.

Todo ese proceso le hizo valorar mucho más la vida, y se dio cuenta de la gran vulnerabilidad que nos rodea. 'Ya lo tenía desde pequeña por lo de mi padre, pero ahora soy plenamente consciente de que tu realidad puede cambiar de la noche a la mañana". Porque uno de los grandes varapalos de su vida fue la muerte de su padre a causa de un cáncer cuando ella solo tenía 12 años. "Cualquier viaje cerebral no era solo cosa física, sino que también era mental, intelectual, emocional, un renacer'', explicó sobre cómo fue su 'reaprendizaje' durante esta última década. Todo ello relatado en su libro 'Todo un viaje'. "Mis prioridades y valores siguen siendo los mismos, pero sí que, sin duda, ha desarrollado muchas de mis empatías y rechazos de siempre", explica la actriz en las páginas de su libro.

Varios años después consiguió regresar al mundo de la interpretación, con series como 'La catedral del mar' o 'Cuéntame como pasó', donde interpretó a una María Alcántara ya adulta. Y ahora, gracias a la serie 'Asuntos internos', que estrena este miércoles 12 de febrero La 1 de RTVE, la actriz regresa a la primera plana. Después de una recuperación ardua pero satisfactoria. En la ficción de TVE da vida a Ana, una mujer de clase alta que trata de encauzar la vida de su hija, presa del violento mundo de las drogas. "Desde el desconocimiento de lo que es la heroína, la acompaña y la ayudará, hará lo que en su vida jamás habría imaginado hacer por sacar a su hija de ahí", explica la intérprete para la revista Pronto.

En el futuro, también tiene pendiente de rodaje la segunda temporada del éxito de Prime Video 'Reina Roja'. "Yo interpreto a la comisaria Romero. Para todo el que conozca bien los libros de Gómez-Jurado, sabe bien de las oscuridades en las que se mueve mi personaje", ha desvelado sobre el papel que encarnará en la ficción para la revista Vanity Fair. Pero la serie tardará un poco en llegar. Por ahora, podremos disfrutar de ella cada semana en 'Asuntos internos' en TVE. Y su vuelta a la primera plana es una de las mejores noticias que podía haber. "Cuanto más tiempo pasa, mayor es mi respeto y amor por este oficio. Mi curiosidad y fascinación por él. Siento que es una aventura continua de aprendizaje sobre uno mismo y el otro".