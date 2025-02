La vida actual de Carmen Ruiz, Chusa en 'Yo soy Bea': de su última serie con Antonio Resines a judoka experta

'Yo soy Bea' es una de las series diarias más conocidas de nuestra historia reciente. Y no es para menos, ya que se mantuvo en antena más de tres años, contó con 773 capítulos, y unas audiencias astronómicas, que rebasaron en algunos casos los 8 millones de espectadores y cuotas del 40%. Una ficción diaria que marcó un antes y un después, y que le dio a Telecinco uno de los mayores éxitos de su historia. Ya no solo por la gran adaptación que se hizo del culebrón original 'Yo soy Betty, la fea', sino por su cuidada producción y su gran plantel de secundarios.

La canción de los créditos iniciales, 'Te falta veneno', cantada por Edurne, se convirtió en un himno, y lanzó la carrera de actrices como Ana Milán. Aún hoy en día es recordada, y de cuando en cuando vídeos de la serie se vuelven virales en redes sociales. No es para menos. 'Yo soy Bea' es historia de nuestra televisión en letras mayúsculas. Y entre sus protagonistas, encontramos a Carmen Ruiz, que interpretó a Chusa, una de las mejores amigas de Bea en la serie. Su trama no dejaba de dar giros, entre su intermitente romance con Guti o su hijo Beckham.

Pero lo cierto, aunque no lo parezca, Carmen Ruiz no se quedó en 'Yo soy Bea', porque su carrera es una de las más constantes de la televisión. No ha dejado de trabajar desde el final de la serie. Eso sí, su primer gran papel fue para Álex De la Iglesia, un par de años antes de dar vida a Chusa. Fue en la película 'Crimen Ferpecto', junto a Willy Toledo y Mónica Cervera. Desde ahí, le llegaría esa gran plataforma que fue la serie de Telecinco.

Por el camino, llegarían ficciones como 'Cuestión de sexo', 'Con el culo al aire' o la diaria 'Gym Tony' en Cuatro, participando en más de 200 episodios. "Yo no hacía una diaria desde 'Yo soy Bea'. Recordaba que era duro, pero no tan duro... Son muchas horas, nos recogen sobre las 6 y cuarto de la mañana y estamos aquí hasta las 7 de la tarde. Pero una entra en la dinámica de trabajo y se hace bastante soportable, sobre todo lo que cuento del equipo que es fundamental", explicó en YourWay Magazine.

Carmen Ruiz fue Petra en 'Gym Tony'.

Tras la diaria de Cuatro, llegaría 'Madres. Amor y vida' para Telecinco y Prime Video, y su incorporación en 'Amar es para siempre', interpretando a Penélope Valdivia Sanz en cerca de 250 capítulos. Pero Carmen Ruiz no solo ha dedicado su vida a la interpretación, sino que tiene un hobby sorprendente, y que comparte continuamente en sus redes sociales: el judo.

"¡Reto conseguido y con 47 años oiga! ¡Estoy emocionada y me tiemblan las piernas aún! He aprobado. Ya soy cinto negro. El esfuerzo de estos meses preparando el examen ha merecido la pena. Gracias a todos los que me habéis ayudado y apoyado. Sobre todo a mi hermano y a mi amigo Paco que han sido mis Ukes y a mi maestro Juan Ángel Orejón". Así de feliz se mostraba tras conseguir un hito muy difícil.

Pero no es su único hobby fuera de la interpretación. Porque, como también comparte en sus redes, es una apasionada del buceo. "Cuando buceas de la mano de grandes profesionales, todo se disfruta el doble [...] Vaya día bueno, vuelvo en breve". Y, volviendo al terreno interpretativo, su última serie ha sido 'Serrines, madera de actor', para Prime Video, dando vida a la terapeuta del personaje de Antonio Resines. Además de ser una persona muy solidaria, como ha comentado en varias entrevistas. "Colaboro hace veinte años con la Fundación Vicente Ferrer, tengo un niño apadrinado. También en el proyecto Mujer a Mujer y en Médicos sin fronteras".