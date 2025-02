La protagonista de 'La Moderna' no puede callar ante su abrupta cancelación: "Nadie lo esperaba"

Este miércoles, TVE ha empezado a promocionar el final de 'La Moderna', por lo que la serie producida por Boomerang TV está a punto de despedirse para siempre de la audiencia. Antes del final, Diana Palazón, una de sus protagonistas ha concedido una entrevista a Cultura en serie.

Cabe recordar que Diana Palazón se incorporó al reparto de 'La Moderna' en su tercera temporada para dar vida a Pepita, la criada de los Pedraza y con quién Emiliano tenía una relación extramatrimonial desde hace años.

La actriz regresaba así a la televisión después de haber alcanzado la fama gracias a sus papeles en 'Al salir de clase' y 'Hospital central'. Pero ahora, Diana Palazón vuelve a quedarse sin trabajo ante la decisión de TVE de no renovar 'La Moderna' por una cuarta temporada a pesar de vivir su mejor momento en audiencias.

Sobre esta recta final de 'La Moderna' y qué papel jugará Pepita, Diana Palazón avanza que "como en casi todas las novelas, tiene que triunfar el bien por encima del mal, ¿no?". "No os puedo contar mucho, pero Pepita va a estar cegada por esa persona que vive con ella y que, de alguna forma, la tiene secuestrada física y emocionalmente", comenta en clara alusión a Emiliano Pedraza (Miguel Hermoso).

Al preguntarle por cómo afrontó la cancelación de la serie, Diana Palazón es clara. "Muy triste. Estamos todos bastante afectados. No nos lo esperábamos. Ha sido muy abrupto… o al menos yo lo he sentido así", sentencia después de que TVE ampliara en un principio la tercera temporada pero decidiera finalmente no renovarla por una cuarta.

"Me da mucha pena. Creo que 'La Moderna' tenía más recorrido. En fin, nosotros tenemos que interpretar lo que nos digan y, si se acaba, pues se acaba; haces de tripas corazón y lo llevas a cabo lo más dignamente posible porque quieres darle lo mejor a ese personaje y al cierre de la historia", prosigue diciendo la actriz.

Y es que si hay algo que se está criticando mucho entre los fans es que la cancelación de 'La Moderna' haya llegado justo cuando la ficción basada en la novela de Luisa Carnés está anotando sus mejores audiencias. "Está haciendo muy buenos datos y, cuando la cosa va bien, esa alegría se nota en la gente que la hace posible… Ha sido una gozada trabajar con todo el equipo y mis compañeros de reparto, una experiencia increíble. Boomerang ha reunido a un equipo estupendo", concluye.