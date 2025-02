La imitación que Carlos Latre se ha atrevido a hacer a Montoya con Ana Rosa en su programa

'La Isla de las Tentaciones' ha alcanzado la categoría de fenómeno internacional con esta última edición, y en 'El programa de AR' se dedicaban este lunes a analizar su impacto. Y Carlos Latre no tardó en paralizar la emisión al irrumpir en plató, corriendo desde el exterior de las instalaciones, caracterizado como Montoya, recreando el momento que tantos millones de reproducciones acumula.

A lo largo de la mañana, incluso Sandra Barneda conectó con el matinal de Ana Rosa Quintana para charlar sobre la repercusión que están teniendo las tramas de esta octava temporada. Pero las risas llegaron cuando la presentadora prometió que, más adelante, recibiría al "Montoya más despechado" en plató, sin desvelar de quién se trataba.

Carlos Latre recrea la escena viral de Montoya con Ana Rosa Quintana: "Me has destrozado por dentro"

Fue entonces cuando las cámaras del programa se desplazaron hasta los exteriores de Mediaset, donde se encontraba Carlos Latre, caracterizado como el concursante andaluz, corriendo de forma desesperada. "¡Me has destrozado, Anita Rosa!", comenzó gritando descontroladamente el showman según avanzaba hacia el plató donde se encontraba la presentadora y el resto del equipo.

"A Montoya se le caen los pantalones", comentó algún colaborador de fondo mientras presenciaban la aparatosa carrera de fondo de Latre hasta plantarse en el sofá, completamente mentido en el personaje. "Montoya ha perdido 7 kilos en esta edición", comentó entre risas la conductora de 'El programa de AR', que recibió a su nuevo fichaje por segunda vez desde su regreso a las mañanas.

"Me has destrozado por dentro. Es como te comes un kebap por las mañanas, que te destroza por dentro", aseguró Carlos Latre junto a Ana Rosa Quintana, recreando a su estilo algunas de las célebres frases de Montoya a lo largo de esta edición de 'La isla de las tentaciones'. "¡Salta la gamba!", exclamó el showman mientras hacía palmas.

"Me metí en un Zara y me cargué todas las camisas que había"

Entonces, la presentadora decidió continuar con el juego . "¿Te has olvidado de Anita?", le preguntó Ana Rosa mientras Latre volvía a fundirse con el personaje. "No, por favor. No me hables. Ha cambiado un Ferrari por un Twingo y ya está", aseguró, visiblemente afectado al más puro estilo del andaluz en cualquier hoguera. "Los Montoya es una de las familias más grandes que ha habido en España", aseguró el actor.

"Estoy mejor que muerto ahora mismo. Montoya solo brilla", añadió Carlos Latre, que continuó improvisando entre las risas incontrolables de sus compañeros sobre el carismático cantante. "Me metí en un Zara y me cargué todas las camisas que había. El Primark… Me he recorrido todas las cosas de España. Me ha llamado Calleja para la carrera espacial; Feijóo para la carrera electoral. Hasta de la Vuelta Ciclista España para llevar la meta volante", bromeó el showman.

Y al igual que el original, el doble de Montoya tampoco se cortó al referirse a Sandra Barneda, que entraría en directo en 'El programa de AR' minutos más tarde. "Está cañón. ¡Olé, salta la gamba! Es una tentación buena", bromeó el nuevo fichaje de Ana Rosa, que tan solo había intervenido en el matinal durante su primera emisión, cuando parodió a Donald Trump durante la visita de Isabel Díaz Ayuso.