La desgarradora confesión de Àngel Llàcer sobre su enfermedad en 'El Hormiguero': "No quería irme sin decir adiós"

Àngel Llàcer protagonizó su esperada reaparición televisiva este miércoles con su visita a 'El Hormiguero'. El actor se reencontró con Pablo Motos casi un año después de su experiencia cercana a la muerte luchando contra una infección estomacal. Y el juez de 'Tu cara me suena' dejó perplejo al presentador al explicarle la premonición de su muerte que tuvo just

"Es muy fuerte, estoy un poco... Tenía mucho miedo de venir, pensaba igual no estás preparado, porque esto requiere mucha energía", comenzó confesando el catalán, visiblemente nervioso al encontrarse en el plató de Antena 3. "Nos alegramos de verte de nuevo, de verte vivo. Yo no sabía que te quería tanto hasta que te sucedió eso", subrayó Pablo Motos entre aplausos.

Àngel Llàcer recuerda su momento más crítico en el hospital: "Iba a hacer el testamento"

Y Àngel Llàcer no dudó en remontarse a cómo comenzó a encontrarse mal después de su viaje a Vietnam. "Estaba en Madrid, tenía función un sábado y de repente me encuentro mal, tengo dolor de barriga me voy al hospital. Me hacen una radiografía y me dijeron que lo tenía todo lleno de caca, que la tenía que sacar", comenzó explicando mientras el presentador escuchaba perplejo.

"Yo puedo decir que ha sido el peor año de mi vida y a la vez el mejor. Porque cómo te recibe la vida después y cómo te la tomas es algo que nunca esperas. Yo ahora camino por la vida, antes corría. No me paraba a hablar con nadie por la calle. Y eso te permite absorber la vida", aseveró el actor, algo más relajado mientras compartía la valiosa lección aprendida tras este desagradable revés de salud.

Según le explicó a Pablo Motos, él era consciente de que su vida iba a peligrar antes de ser ingresado. "Yo grabo 'Tu cara me suena' los martes y el lunes tengo la premonición de que me iba a morir. Llamé a un amigo y le dije que iba a hacer el testamento, que tenía que prepararlo todo", explicó Àngel Llàcer con gesto serio, que más adelante mostraría ante las cámaras las cicatrices de las operaciones.

"Quería despedirme de mis seres queridos"

"Es una cosa que va muy rápida, los médicos me dijeron que había casos en los que la gente llega a las 3 de la tarde y a las 5 está muerto", continuó explicando el catalán sobre la bacteria shigella, la cual contrajo unos meses antes durante un viaje a Vietnam. "Me operaron cuatro veces porque el bicho no paraba. Ese mismo día me abren, y con una cucharan empiezan a sacar todo lo podrido, lo que se había comido el bicho. Mi quitaron el 30% o el 40% del gemelo", rememoró el invitado.

Y es que, la bacteria había ido devorando parte de su pierna, lo que le terminó colocando en una situación límite. Me dijeron 'puedes no salir de la operación, puedes salir sin pierna o salir' y dije que lo que quería era despedirme de mis seres queridos, no quería irme sin decir adiós", recordó emocionado Àngel Llàcer, que explicó entonces cómo trató de tranquilizar a sus padres.

"Yo le decía a mis padres 'he sido muy feliz, me he dedicado a hacer feliz a la gente, me voy muy satisfecho. Les decía 'ya sé que me voy, pero me voy muy feliz, no sufráis'", explicó el catalán a Pablo Motos, que desveló a continuación el punto en el que todo cambió entre operación y operación. "El martes, quedaban dos operaciones, de golpe me conecto a la vida. Como una cosa de ciencia ficción. Me conecté de nuevo y dije ya no me muero, tranquilos", aseguró el actor.

"Llamé a mi abogada y le dije da igual, como no me voy a morir, no hacemos el testamento. Lo tenía clarísimo", insistió ante la incredulidad de Pablo Motos, que no parecía entender la naturaleza de su revelación. "En las redes he recibido tantísimo amor, te llena muchísimo. No sabía que la gente me quería tanto. Yo pensaba 'te has pasado la vida trabajando, has dejado aparte a tus amigos'", terminó señalando Àngel Llàcer, agradecido por todo el cariño.