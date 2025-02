Jesús Calleja se tensa con Joaquín Prat en su entrevista y refuta su pregunta: "¿Me estás echando?"

Joaquín Prat ha recibido a Jesús Calleja en 'Vamos a ver para despedirle antes de poner rumbo a Dallas (Texas), donde realizará su esperado lanzamiento al espacio, con una extraordinaria cobertura transversal en Mediaset que narrará el antes, durante y después de un evento que hará historia.

El despliegue que se ha diseñado será formidable. La preparación se ofrecerá en varios capítulos en el prime time de Cuatro (este miércoles y el próximo lunes a las 22:50 horas) y el lanzamiento en directo será retransmitido en Telecinco en un informativo especial con Carlos Franganillo al frente.

Ese viaje al espacio, que convertirá a Jesús Calleja en el primer español en salir de la atmósfera y ser astronauta por un rato, no tiene fecha aún, pero "va a ser muy pronto". Aunque se ha negado a responder a la pregunta de Joaquín Prat cuando le ha pedido que la revelara. "Sé la fecha, pero no puedo decirla porque se firman contratos de confidencialidad muy exhaustivos", ha asegurado.

Lo que sí que ha podido adelantar es que "esta cadena ha montado una movida que vais a flipar" para que sea todo un acontecimiento televisivo. También ha desvelado a través de 'Vamos a ver' la identidad de los cinco componentes que van a acompañar a Jesús Calleja en la cápsula.

Y en ese momento Joaquín Prat ha hecho un comentario que ha descolocado a Calleja y que le ha llevado a saltar. "La cápsula va sin tripulación, vais los seis ahí viéndoos las caras unos a otros", ha verbalizado el presentador de Telecinco. "Has dicho una incongruencia. ¿Cómo voy a ir sin tripulación si vamos dentro?", le ha arreado Jesús sin rodeos.

"Que no lleva un piloto", ha matizado Joaquín tras su lapsus. "Quieres decir que no hay un capitán al mando. Y eso es lo que me mosquea, va todo robotizado", ha aclarado el aventurero, al que Prat ha tenido que cortar abruptamente mientras explicaba el despliegue que hay detrás por culpa de la obligada publicidad.

"¿Me estás echando? Porque me haces hablar muy deprisa", le ha recriminado Jesús Calleja. "Me tenía que haber ido a publicidad hace cinco minutos", le ha replicado Joaquín Prat, justificando así ese corte repentino con el cumplimiento de los horarios estipulados. Mientras, Calleja, revirado, ha evidenciado cómo el regidor pedía que se pusiera fin a la entrevista de inmediato.