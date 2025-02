Gerard Piqué toma claro partido entre el programa de Broncano y Pablo Motos: "Me lo paso mejor allí"

Con las últimas rachas de victorias en audiencias de 'El Hormiguero' y las revanchas de 'La Revuelta', el debate sobre quién se hará con el trono al final de la temporada sigue más avivado que nunca. Es por eso que Gerard Piqué, invitado habitual en ambos espacios, no ha dudado en mojarse de una vez por todas y confesar si se lo pasa mejor con Pablo Motos o con David Broncano.

Iker Casilla ha estrenado este miércoles su nuevo pódcast 'Bajo los palos', y su primer invitado estrella ha sido nada más y nada menos que el ex marido de Shakira. Ambos ex jugadores se reunieron para rememorar su relación llena de altibajos en el campo de juego, recordando sus inicios en las categorías inferiores de la selección española.

Gerard Piqué explica por qué prefiere 'La Revuelta' a 'El Hormiguero': "Me divierto un poco más"

En un momento dado de la entrevista, el antiguo jugador del Real Madrid no se cortó en ponerlo entre la espada y la pared con una pregunta sobre dos espacios televisivos que conoce muy bien. "¿Eres más de 'El Hormiguero' o de 'La Revuelta'?", le preguntó Casillas. "Uff mira, es que ¿sabes cuál es el problema?, que lo comenté también el otro día cuando fui a 'La Revuelta' que dices una cosa o la otra y eres más de izquierdas o de derechas. Me toca mucho los cojones", comenzó señalando Gerard Piqué.

Pablo Motos, Gerard Piqué y David Broncano

Y es que, durante su visita el catalán puso a debate con el propio David Broncano la polarización política que había supuesto en la parrilla televisiva su desembarco en TVE. A lo que el conductor de 'La Revuelta' se limitó a recordar que había sido el propio espacio de Antena 3 el que había "politizado su fichaje". Y creador de la Kings League no se cortó al escoger favorito.

"¿Mi experiencia a título personal? Me lo he pasado mejor en 'La Revuelta', por el tipo de programa, por mil historias", sentenció Gerard Piqué, desvelando que prefiere pasar por el sofá de David Broncano a reencontrarse con las hormigas de Pablo Motos. "¿'El Hormiguero'? es un programa que me lo paso también muy bien, que he ido varias veces y que iré más", advirtió el ex jugador.

"La entrevista de 'La Revuelta' es más distendida, en 'El Hormiguero' a veces te hacen hacer pruebas, salen las hormiguitas estas… a mí me gusta un poco más, porque me divierto un poco más, 'La Revuelta'. Pero que no tiene nada que ver con posicionarse y en si creo una cosa o la otra", terminó asegurando el catalán, haciendo peligrar sus futuras apariciones en el espacio de 7yAcción.