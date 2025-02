Fernando Simón, tentado por este impensable programa de Antena 3: "Pidieron que no lo contara"

Cinco años después de ser la cara visible durante la pandemia del coronavirus, Fernando Simón ha reaparecido en televisión, en concreto en el programa 'Lo de Évole'. El famoso epidemiólogo se sinceró con Jordi Évole sobre aquella época en la que recibió no pocas críticas, aunque también muchos elogios por su incansable labor.

Además, también hubo tiempo para hablar de aspectos de su vida personal. Y es que, tal fue el 'efecto Simón' que acabó convirtiéndose en meme por algunas de sus intervenciones. Incluso recibió ofertas de todo tipo, como así se lo ha reconocido a Jordi Évole en la entrega de este domingo, 16 de febrero.

"¿Le ha han hecho alguna propuesta loca en todos estos años?", se interesó el comunicador catalán. A lo que Fernando Simón, con total sinceridad, respondió: "Alguna que me ha hecho mucha gracia. Hubo una que me pidieron que no contara… Me llamaron de un programa para decirme que si podía ir a cantar. ¡Con esta voz que tengo!".

Fernando Simón, ¿posible fichaje de 'Mask Singer'?

Fernando Simón, en su entrevista con Jordi Évole

Esta confesión sorprendió mucho a Jordi Évole, quien le preguntó: "¿Un programa de televisión de prime time? ¿Un programa donde ponen unas cosas en las cabezas?". De esta forma, sin mencionarlo, daba a entender que se estaba refiriendo a 'Mask Singer', el exitoso programa de Antena 3 donde famosos de diversos ámbitos acuden a cantar ocultando su identidad bajo una máscara. Una de las condiciones es mantener su aparición en secreto para evitar que se filtre, ya que el programa es grabado.

Fernando Simón ni confirmó ni desmintió que se tratara de 'Mask Singer'. Simplemente se limitó a sonreír y a reconocer que le hizo mucha gracia, ya que no pararon de insistirle para que acudiera al popular concurso presentado por Arturo Valls. "No puedo decir más y ahí me tengo que quedar", sentenció el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad.