El palo de una reportera de 'Caiga quien caiga' a Isabel Díaz Ayuso que no se vio venir y reacciona así

Momento muy sonado en la entrega de 'Caiga Quien Caiga' de este domingo, 16 de febrero. Una de las reporteras del programa, Violeta Muñoz, consiguió entrevistar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y no solo eso, sino que también la puso contra las cuerdas al recordar el estado de la sanidad pública madrileña y las listas de espera.

La charla se produjo el día en el que Díaz Ayuso fue distinguida como Académica de Honor de la Academia Médico-Quirúrgica Española en un acto que tuvo lugar en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid. Una distinción que provocó el enfado y la protesta de algunos de los estudiantes de la universidad. El caso es que, allí se plantó la reportera del programa de Telecinco, para intentar entrevistar a la presidenta madrileña, y lo consiguió.

Antes de hablar con la política del PP, la periodista charló también con algunos médicos, muy críticos con este reconocimiento. "Es como si a mí me nombran Cardenal del Vaticano", bromeó Javier Amador, médico de familia. Además, dejando de lado el humor, lamentó la situación que atraviesa la sanidad en la comunidad: "Cada vez hay más pacientes crónicos y la inversión no está acompañando. En (el hospital) la Paz, por ejemplo, falta un edificio nuevo, se está cayendo a pedazos. Y hay saturación de las urgencias". E instó a Isabel Díaz Ayuso a "visitar los centros de salud para ver la realidad".

Tras estas declaraciones del médico, Violeta Muñoz conseguía hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Bonito colgante", le dijo la periodista nada más verla, haciendo referencia al colgante que acababa de recibir por el reconocimiento. "No soy alumna ilustre por los resultados académicos, sino por los laborales", explicaba la política.

Respecto a la situación de la sanidad madrileña, Ayuso asegura que está viviendo un "momento muy bueno". "No paramos de crecer. Madrid está de moda, y eso requiere que los servicios públicos se tengan que reforzar", añadía. Sin embargo, la reportera no estaba demasiado de acuerdo, pues no dudaba en espetarle: "Está de moda pero yo no sé si en mi barrio concretamente porque yo hablo para pedir cita con el medico de cabecera y la próxima cita es en catorce días". "Bueno no está mal tampoco", afirma la política. "Catorce días, me he curado sola ya", sentencia la reportera.

Una reportera de CAIGA QUIEN CAIGA le cuenta a AYUSO que ha pedido cita para el médico de cabecera y le han dado para dentro de 14 días, y esta le responde que bueno, que no está tan mal



Hasta las narices como madrileño de sentir vergüenza de las payasadas de la presidenta pic.twitter.com/YlWFHqfc4X — GUILLERMO GUIJARRO (@remerikos) February 16, 2025

¿Se ve como primera presidenta de España?

Por otro lado, Violeta Muñoz también sacó a relucir el caso judicial en el que está envuelto su pareja, Alberto González Amador. Para ello, le pidió que le dijera la diferencia entre el 'Caso Begoña Gómez' y el 'Caso González Amador'. Ayuso aseguró que "no son ni siquiera comparables. Por ejemplo, a mi pareja ni siquiera la conocía. Cuando hizo esa declaración fiscal que se ha convertido en un caso de Estado, no tiene que ver con la Comunidad de Madrid".

"Él y yo hemos empezado una relación sentimental muchísimo más tarde y que no tiene relación con nuestra comunidad. Lleva 16 años como profesional en su ámbito. No he utilizado en ningún momento mi posición como presidenta, es más, yo creo que le estoy perjudicando mucho", añadió sobre su novio.

Por último, Isabel Díaz Ayuso también se pronunció sobre su relación con Alberto Núñez Feijóo. La presidenta madrileña dejaba claro que es "muy buena". Por último, al ser preguntada por un posible futuro como primera presidenta de España, sentenció: "Estoy al servicio de mi país".