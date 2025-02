El entorno de Anita señala una cara oscura insospechada de Montoya y desmonta su tinglado en Telecinco

Sin lugar a dudas, Montoya es el concursante estrella de la octava edición de 'La isla de las tentaciones'. El joven se ha convertido en un fenómeno internacional debido a sus impactantes reacciones en la isla. El momentazo más destacado y que más se ha viralizado fue cuando echó a correr por la playa hacia la villa de las chicas en busca de su novia, Anita, mientras Sandra Barneda le suplicaba que volviera.

Pero, ¿qué piensa Anita de el fenómeno en que se ha convertido su pareja? Y, sobre todo, ¿qué explicación da a su infidelidad con Manuel que provocó el estallido de Montoya? Una trabajadora de 'Fiesta' se ha puesto en contacto con el entorno más cercano de la joven, concretamente con una amiga suya, quien ha destapado la cara oculta del sevillano.

"En esta historia, ni los buenos son tan buenos, ni los malos son tan malos", advierte esta chica. Además, asegura que Anita "está super arrepentida y lo está pasando muy mal por la repercusión que está teniendo y se arrepiente de haber hecho todo. Se siente una víctima de Manuel y de Montoya".

La traición de Montoya a Anita, según una amiga de esta

Pero esta amiga de la concursante va más allá. Según ella, Anita "lo ha pasado muy mal por amor. Ha sido maltratada tanto física como psicológicamente" en el pasado y su relación a distancia con Montoya, ya que ella vive en Barcelona y él en Sevilla, no ayudaba a las inseguridades de ambos.

Sin embargo, lo más sorprendente de todo es que, tal y como ha revelado esta persona, estando con Anita, Montoya viajó a Roma para hacer el casting como tentador de la versión italiana de 'La isla de las tentaciones'. "El programa se da cuenta de que está con Anita y le dicen que no puede participar porque está mintiendo. Llega a España y empieza: 'por favor, Anita, vamos a ir, vamos a ir, por favor…'", asegura la amiga de la catalana.

Además, deja claro que "a Anita no le hace falta un plató de televisión ni participar para ganar dinero porque tiene una vida muy tranquila y gana muy bien. No le hacía falta ninguna". Finalmente ella acaba aceptando, pero no sin antes hacerle una propuesta a Montoya: "Antes de entrar en el programa tienen una bronca muy fuerte. Anita le dice que deje el trabajo, 'llevamos un año de relación a distancia, nos queda un mes para entrar, vente a Barcelona, yo te mantengo y entramos con la relación más reforzada al estar un mes entero juntos'".

El motivo por el que Anita cayó en la tentación de Manuel

"Él le dice que no, que se quiere quedar de pingoneo en Sevilla. Dejó el trabajo, pero le dijo que quería quedar de pingoneo en Sevilla. Además, se enfadan antes de entrar al programa porque Anita escucha unos audios de Montoya a sus amigos diciendo que 'me voy a liar con todo lo que se mueva porque así es como se triunfa y como se brilla'", prosigue contando esta chica a 'Fiesta'.

Pero lejos de quedarse ahí, la amiga de Anita asegura que "a día de hoy, Montoya le escribe a Anita y la machaca, se burla de ella. No es tan bueno como parece. Lleva diez años intentando entrar en un programa de televisión y, ahora que lo ha conseguido, la machaca". La reportera de 'Fiesta' pregunta a la joven por qué su amiga ha caído en la tentación con Manuel, a lo que ella responde que "imagínate que ella viene una relación con Montoya que es todo 'yo, yo, yo' y llega a una isla donde Manuel es 'tú, tú, tú'".

El entorno de Montoya no ha tardado en reaccionar a las palabras de esta amiga de Anita. Tras escucharlas, se han puesto en contacto con Kike Calleja, colaborador del programa, para dar su versión de los hechos. "El entorno de Montoya dice que lo que estás contando no tiene nada que ver con la realidad. Ni lo de Italia ni nada de lo demás. De hecho, le ofrecieron trabajo allí y renunció por Anita", aseguran.