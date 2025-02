Carmen Lomana señala de su paso por 'MasterChef' lo que pocos se han atrevido a hacer público

El pasado miércoles 29 de enero, Carmen Lomana publicó su libro de memorias, que lleva por título 'Carmen Lomana. Pasión por la vida'. Así le define ella misma: "Este es mi libro más personal, una confesión en voz alta para quienes, a lo largo de los años, me lo han pedido. Es un ejercicio de honestidad conmigo misma. Un volver la vista atrás para contemplar todo cuanto me ha sucedido".

"He disfrutado la vida en primera clase. Solo los intelectuales me interesan, con su debate sosegado y fundamentado sobre las cosas importantes. Ahora estoy en una etapa muy tranquila pero rica en vivencias. En realidad, nunca he tenido una agenda tan llena. Disfruto de este momento lleno de compromisos y, aunque también ha decidido continuar más ligera de equipaje, seguiré lomaneando y, por supuesto, viviendo", asegura Carmen Lomana.

La colaboradora televisiva dedica un apartado de su libro a hablar de su paso por 'MasterChef Celebrity', al que no deja nada bien parado. "Entré en 2018 muy ilusionada, pensando que me iba a encantar, y realmente fue 'pesadilla en la cocina'. Fue agotador, no teníamos ni un sitio cómo para poder descansar. Adelgacé cinco kilos, porque soy vegetariana (casi tanto como en 'Supervivientes')", reconoce.

"Me sentía muy incomprendida", reconoce Carmen Lomana de 'MasterChef'

"Las grabaciones se hacían interminables, me sentía muy incomprendida. Yo reconozco que no cocinaba muy bien, pro daba muchas risas, sobre todo con Mario Vaquerizo. Pero no volvería porque no fue mi mejor programa", sentencia Carmen Lomana.

La empresaria también habla en su libro de otro reality en el que ha concursado, 'Supervivientes'. Tras el cual tuvo que hacer frente a la dolorosa pérdida de su madre: "En 2015, recién llegada de la isla de 'Supervivientes', murió mi madre. Ya estando en la isla, el director del programa vino a hablar conmigo para ponerme en una conferencia con mi hermana, que me avisó del agravamiento progresivo de mamá".

"Me desmayé y pedí una Coca Cola, ¡que me negaron rotundamente! Nadie se hubiese enterado, porque no nos veía nadie, pero decidieron no quebrantar la norma. '¡Me voy!', dije sin dudarlo, a lo que mi hermana me respondió que me esperase porque estaba mejorando. A partir de ese día, todo fue un sufrimiento, sobre todo por las noches. Llevaba dos meses allí y al poco me expulsaron, por lo que pude regresar a España", cuenta Carmen Lomana en sus memorias.