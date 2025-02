Alessandro Lequio, sin cortapisas, señala abiertamente esto contra Anabel Pantoja en Telecinco

Anabel Pantoja continúa en el punto de mira a medida que avanza la investigación por presunto maltrato infantil abierta contra ella y su pareja. 'Vamos a ver' se hacía eco este jueves de las últimas declaraciones de la influencer y colaboradora a los medios de comunicación, y Alessandro Lequio no tardó en lanzar su firme sentencia sobre la actitud de la sobrina de la tonadillera con la prensa.

Los padres de Alma han optado finalmente por separar sus defensas para que, en el caso de que todo fuese mal en este trámite con la justicia, no pierdan la custodia total del bebé. "Os agradezco que estéis aquí de verdad, pero yo tengo que hacer vida. Yo no os he perjudicado en vuestro trabajo, no me perjudiquéis en mi vida", señaló algo molesta Anabel Pantoja esta mañana a los medios en la entrada de su casa.

Alessandro Lequio carga de lleno contra Anabel Pantoja en 'Vamos a ver': "Estoy molesto"

"Daros las gracias por estar aquí personalmente pero ya está. Voy a hacer mi vida si no os importa. Mi vida sigue. Quiero salir con la peque, que se calma con los paseítos", añadió la sobrina de Isabel Pantoja, pidiendo comprensión y espacio en un momento tan delicado. "Estoy intentando hacer vida. Llevo unos días parada pero ahora quiero hacer vida, quiero estar en mi pueblo y hacer mi vida normal, si no os importa", insistió entre lágrimas, sin convencer demasiado a Alessandro Lequio, que repasó las imágenes en el plató de 'Vamos a ver'.

Alessandro Lequio en 'Vamos a ver'

Tras ver las últimas declaraciones de la televisiva, Adriana Dorronsoro quiso romper una lanza a favor de la madre de Alma. "Lo primero que voy a hacer es agradecer esa generosidad de salir a la puerta con los compañeros, que llevan ahí días y decir esas palabras", subrayó la conductora del 'Club social' del programa. Pero el colaborador italiano no dudó en interrumpirla con una tajante réplica.

"Lo siento, Adriana, no. Yo no agradezco nada. Es más, estoy molesto con la actitud de Anabel", espetó Alessandro Lequio paralizando la tertulia de 'Vamos a ver'. "Te explico, esta señora convirtió su día a día en foco de atracción y ahora no puede cerrar la persiana", comenzó explicando el tertuliano antes de cargar de lleno contra la actitud de la prima de Kiko Rivera.

"Hace tres semanas hablábamos de la naturalidad con la que comentaba sus problemas con las almorranas. Pues con esa naturalidad tiene que entender que nosotros hablemos de todo esto", sentenció el colaborador del matinal de Telecinco. Sin embargo, Dorronsoro se mantuvo firme en su defensa a la colaboradora habitual de Mediaset. "No tiene por qué salir a la puerta de su casa, solo ha hecho ese comunicado a través de sus redes sociales", subrayó la periodista.

"Con una cara de funeral..."

Pero Alessandro Lequio no parecía dar su brazo a torcer. "Con una cara de funeral y muy molesta con los medios", añadió el italiano con gesto de indignación. "Estás siendo cero empático. Ponte a pensar en todo lo que le ha pasado a Anabel en este tiempo. Suficiente que coge y les contesta", le recriminó rápidamente Alejandra Rubio, que no dudó en unirse a Adriana Dorronsoro y salir en defensa de la madre primeriza.

"Ha vivido una desgracia y lo último que tenemos que hacer es cuestionar la cara que tiene. Igual no sabíamos que cara tendríamos los demás", insistió la hija de Terelu Campos, afeando las palabras del polemista. "Yo creo que he sido de los más empáticos", señaló entonces Lequio, antes de que Alexia Rivas le interrumpiese para subrayar lo verdaderamente importante del asunto.

"En lo que debemos pensar es en la niña porque no nos olvidemos que aquí la única víctima, en el caso de que la hubiera, es la niña. Ahora mismo importa la niña, más que los padres. A mí me parece desafortunado el comunicado porque está plagado de incongruencias y de cosas que no son ciertas. En ese caso, es mejor callarse por tí misma para que no te perjudique", sentenció la colaboradora del matinal, silenciando de una vez a Alessandro Lequio.

"Nosotros solo informamos y punto"

Sin embargo, no dudó en finalizar su intervención lanzando un recado a Anabel Pantoja por su desplante. "Dice que los medios no le perjudiquen en su vida. Los medios solo informan de unos hechos que suceden en unos juzgados, nosotros solo informamos y punto", terminó señalando la periodista para zanjar el debate.