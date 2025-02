Alejandra Rubio y Carlo Costanzia se pronuncian alto y claro sobre una participación en 'Supervivientes'

'Supervivientes 2025' se encuentra a la vuelta de la esquina, y desde hace unos meses, el nombre de Carlo Costanzia resuena con fuerza entre el posible casting. Pese a que en diciembre, antes de que Alejandra Rubio diese a luz a su primer hijo, la pareja ya desmintió su fichaje, ambos han tenido que volver a pronunciarse. Y es que, la hija de Terelu Campos y su novio no han dudado en responder a la exclusiva de Marta Riesco en 'Ni que fuéramos' sobre su hipotética participación en la nueva edición.

Hasta el momento, solo se conoce que la gran apuesta de Telecinco arrancará durante la primera semana de marzo y que Laura Madrueño, Jorge Javier Vázquez, Sandra Barneda y Carlos Sobera repetirán al frente de los distintos formatos semanales. Pese a que aún no hay pistas del casting estelar que Cuarzo tiene entre manos, el nombre de Montoya y Carlo Costanzia resuenan con más fuerza que nunca.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia desmontan la exclusiva de Marta Riesco sobre 'Supervivientes 2025'

Sin ir más lejos, Marta Riesco anunciaba a golpe de exclusiva este lunes en 'Ni que fuéramos' dos de los rostros pondrán rumbo a Honduras el próximo marzo: Elena Tablada y el novio de Alejandra Rubio. "Ya ha pasado las pruebas médicas y ha habido ya un precontrato firmado", aseguró la periodista en el espacio de TEN sobre el fichaje del hijo de Mar Flores para el reality de supervivencia.

Elena Tablada no tardaba en desmentirlo tajantemente a través de un comunicado en Instagram. "Jamás ha entrado en mis planes participar en ningún programa de supervivencia. Bastante supervivió mi familia en su día y sobrevivo a diario para hoy no tener la necesidad de separarme de mis hijas para eso y poder emplear mi tiempo en ayudar a personas que realmente necesitan sobrevivir. Que conste que respeto a cada persona que decida ir, pero no es mi caso", sentenció la ex de David Bisbal.

Por otra parte, la pareja también ha reaccionado a través de un vídeo en Instagram leyendo alguno de los titulares sobre su participación en 'Supervivientes 2025'. Sentados en el coche, Carlo y Alejandra ironizaron con las palabras de Marta Riesco. "No veas qué poderío tienes en la cadena, vetando a la gente", comentó con sorna la hija de Terelu Campos, haciendo referencia a la insinuación de Riesco de que han pedido como requisito que ciertas personas queden fuera del casting para que Carlo acceda a participar.

Alejandra Rubio y Carlo desmienten por Instagram la información de Marta tachándola de “gilipollez”. Supongo que también era una gilipollez lo de que no iban a hacer un documental o lo de que no iban a vender su vida



Deseando escucharte @MartaRiesco pic.twitter.com/DNXFGR19vt — El Realista Del Shhh 🤫 (@elrealiistaa) February 10, 2025

"Señora vetadora", añadió entre risas el hijo de Mar Flores. Y tras leer la noticia al completo, dirigiéndose tanto a 'Ni que fuéramos' como a los otros espacios que continúan especulando sobre su relación, Carlo Costanzia se mostró contundente. "Aquí la única supervivencia que hacemos es a las gilipolleces día tras día", sentenció el actor. "Día 1758 desmintiendo fake news", añadió con resquemor Alejandra Rubio.