Risto Mejide se moja sobre el estado de crisis de Telecinco y excusa el fiasco de su proyecto con "factores exógenos"

'Todo es mentira' celebraba este jueves su sexto aniversario en Cuatro y traspasaba la imponente cifra de 1.500 programas. Sin embargo, no todas las aventuras televisivas de Risto Mejide han corrido la misma suerte este último año. Un ejemplo de ello es 'Demos', que desapareció este diciembre del prime time de Telecinco tras ser una de las grandes apuestas. Y durante la celebración, el presentador terminó sincerándose sobre el difícil momento que vive Mediaset en audiencias.

A finales de octubre, el publicista dio el salto a las noches de Telecinco para apostar por un nuevo formato que ponía el foco en la opinión de la ciudadanía. Sin embargo, el gran sondeo de 'Demos' no pareció convencer demasiado, pues de firmar un discreto 10,4% de share y 658.000 espectadores llegó a caer hasta un 6,1% y 398.000 seguidores, hasta que se fraguó su desaparición.

Risto Mejide se sincera sobre el fracaso de 'Demos': "Hay factores que no controlo"

"Los datos podrían haber sido mejores, cosa que es evidente, pero que se ha cancelado es mentira", aclaró Risto Mejide durante la última emisión del espacio el pasado diciembre. "Es más, nosotros firmamos ocho programas y hemos llegado hoy al programa número ocho", sentenció el publicista antes de despedirse del formato, que no tiene previsto un regreso por el momento. Y este jueves, el presentador terminó haciendo balance de la situación.

Desde la mesa de 'Todo es mentira', Mejide confesó su decepción con la acogida del programa. "Es evidente que me hubiese encantado que 'Demos' hubiese hecho mejores datos. Me hubiera encantado decir que lo petamos", lamentó el comunicador, llegando a señalar a "factores exógenos" como la principal causa de su fracaso, subrayando que el problema no fue el contenido.

"Hay mil factores que yo no controlo, como la competencia, la franja o el día. Son mil cosas que no puedes gestionar. Yo, como productor y presentador, gestiono lo que hay dentro del programa y eso lo voy a defender siempre", insistió Risto Mejide, asegurando que 'Demos' le parece a día de hoy "un programa espectacular". Y advirtió que su presencia en la programación es más que necesaria.

"Creo que ese programa venía a cubrir una carencia"

"Creo que sigue haciendo falta un programa como 'Demos'", sentenció el publicista, que señaló entonces a la franja horaria como el verdadero hándicap del formato. "A lo mejor, en otra franja horaria, en otro día de la semana, o no empezando a las 11 de la noche de un miércoles, podría funcionar. Creo que ese programa venía a cubrir una carencia en la televisión. Honestamente, creo que lo puede hacer", aseguró el presentador, que sigue confiando ciegamente en su proyecto.

Fue ahí cuando lanzó un dardo sobre las discretas audiencias que Telecinco está cosechando y la crisis que experimentan muchos programas, como le ocurrió al suyo. "Esto es difícil y es cíclico. Yo no sé qué va a pasar en el futuro, pero llevo suficientemente tiempo en este negocio como para saber que esto son tendencias, por lo que hay que bregar con esta tendencia. Si hablamos de 'Demos', ha sido el programa más difícil de mi carrera y uno de los más gratificantes. Pero yo quería un 16% de audiencia, está claro", terminó señalando Risto.