Pablo Motos hace lo nunca visto con David Broncano en pleno directo de 'El Hormiguero' ante su guerra

Alejandro Sanz fue el encargado de cerrar la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' este jueves. Y aunque prometió que llegaría con noticias sobre su nueva música de este 2025, Pablo Motos no se podía esperar la sorpresa que le tenía preparada. El cantante sorprendió al presentador anunciando su visita a 'La Revuelta' y pidiéndole que escribiese una carta para David Broncano.

"Por fin ha venido el señorito", comenzó señalando con sorna el conductor de 'El Hormiguero', que no dudó en reprender al intérprete durante su reencuentro por el largo tiempo sin visitar el programa. "Estoy como aquel que no tenía nada que decir", aseguró el cantante, que se encuentra inmerso en la preparación de su nueva música.

Alejandro Sanz pone a Pablo Motos contra las cuerdas al hablar sobre su enfado con David Broncano

"Estaba trabajando, componiendo, el disco que sacaré pronto, en este año, en primavera más o menos", aseguraba entonces Alejandro Sanz, que desveló entonces que su próximo disco se estrenará bajo el título de 'Hoy no me siento bien'. Entonces, el madrileño descolocó al presentador cambiando las tornas de la conversación. "¿Por qué no hablamos de ti? ¿Qué te pasa con David?", preguntó de repente.

"¿De qué David hablas?", contestó rápidamente Motos intentando rehuir del tema, pero el intérprete estaba decidido a confrontar al valenciano sobre su guerra contra el conductor de 'La Revuelta' desde el mes de septiembre. Fue entonces cuando explicó que el humorista es su pareja de tenis "y está muy triste con esto. Él desearía que os llevaseis muy bien".

Entonces, Alejandro Sanz lanzó una propuesta al presentador. "Si quieres mandarle una notita, el lunes voy al programa. Como me obligaste a venir aquí antes que ir a allí", bromeó desatando las risas entre público, haciendo referencia directa a la polémica que protagonizaron hace unos meses por la visita fallida de Jorge Martín al espacio de La 1. "Creo que los dos estáis deseando", insistió el cantante.

"Yo no tengo nada", aseguró con gesto serio Pablo Motos. "Sí, algo tendrás", insistió el invitado deslizando un trozo de papel sobre la mesa para que el presentador comenzase a escribir la carta. "No, lo que se ha inventado la prensa y lo que te estás inventando tú", sentenció el valenciano finalmente mientras el intérprete seguía proponiendo futuros encuentros entre ambos.

El mensaje a David Broncano: "Pelillos a la mar"

Más tarde, el intérprete mostró a cámara la carta del puño y letra del presentador dirigida al equipo de 'La Revuelta', en la que se podía leer el siguiente mensaje: "Querido David, pelillos a la mar. Te deseo lo mejor, espero que nos veamos pronto. Te quiero, tu Pablo. Y a Ricardo y a Grison".