Josep Pedrerol pone en un aprieto a Pablo Motos con esta indigesta pregunta en su entrevista en 'El Hormiguero'

Josep Pedrerol fue el encargado de abrir la semana de entrevistas en 'El Hormiguero' este lunes. Y aunque el presentador de 'El Chiringuito de Jugones' tenía que reencontrarse con Pablo Motos para debatir sobre la actualidad deportiva y enfrentarse a sus preguntas, fue precisamente él quién pilló desprevenido al presentador con una cuestión que rompió todos sus esquemas.

Nada más aterrizar en la mesa de entrevistas de Pablo Motos, el presentador de MEGA dejó claro que su sitio está en el sitio de entrevistador, y no de entrevistado. "Me piden bastantes entrevistas y me da bastante pereza, siempre buscando el titular. Los periodistas estamos para contar lo que hacen los demás, no para ser protagonistas", comenzó espetando el catalán.

A Pablo Motos le sale mal la jugada con la monumental réplica de Josep Pedrerol

"No me gusta nada la fama ni la popularidad. Todavía me da vergüenza que me pidan fotos, creo que la televisión nos confunde", aseguró Josep Pedrerol antes de que el valenciano le sorprendiese con una pregunta que acabaría disparando en su contra. En un punto de la entrevista, Motos le preguntó si, por su papel como periodista, es lícito que tenga amistades entre los presidentes de distintos clubes de fútbol.

Pero lejos de amedrentarse, el periodista deportivo sorprendió al rostro de Antena 3 poniéndolo contra las cuerdas. "¿Puedes ser presentador de 'El Hormiguero' y ser amigo de un político?", preguntó Pedrerol dejando sin palabras al entrevistador. "Mantengo la distancia prudencial", esgrimió Motos tratando de salir del paso, y el catalán no evitó resolver su duda.

"Yo no. Me llevo bien con Laporta, Florentino… Entendemos cada uno nuestro papel. Si critico a Florentino está un mes sin hablarme", sentenció Josep Pedrerol mientras una de las hormigas, con tono sarcástico, señalaba que eso mismo es lo que le pasa al presentador de 'El Hormiguero' con Pedro Sánchez. Y las confesiones no terminaron ahí.

Sobre los límites de 'El Chiringuito': "Me quedé con mal sabor de boca"

En otro punto de la entrevista, el catalán sorprendió al presentador reflexionando sobre las líneas rojas que, bajo su juicio, 'El Chiringuito de Jugones' cruza en muchas ocasiones y debería evitar. "Nadie actúa, cuando se enfadan es de verdad. Es un partido y digo que cuando se acabe, se acabe. Ha habido muchos piques gordos pero se paran", lamentó el comunicador.

"Me quedé con mal sabor por de boca por alguna expresión que utilizamos, por faltarnos al respeto… Luego siempre nos pedimos perdón, siempre. No hay malos rollos", terminó señalando Josep Pedrerol sobre el caos que muchas veces reina las emisiones del espacio de MEGA, marcado por las discusiones y los fuertes enfrentamientos entre sus colaboradores al intercambiar opiniones.