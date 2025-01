"No lo acepto": Antonio Naranjo se revuelve en el programa de Nacho Abad y se planta en directo

'En boca de todos', el programa de Nacho Abab en Cuatro, ha arrancado con los ánimos muy caldeados en el programa de este lunes debido a un tenso desencuentro entre Antonio Naranjo y Sarah Santaolalla.

El magacín ha hablado de la toma de posesión de Donald Trump y de la postura que va a tomar respecto a la inmigración en su nuevo mandato. Y de ahí el debate ha derivado en si los inmigrantes irregulares son más propensos a la delincuencia.

"Lo que provoca la delincuencia es la marginalidad y la marginalidad está más asentada en la inmigración irregular porque, si no tienes permiso de residencia y de trabajo, te tienes que buscar la vida", ha señalado Antonio Naranjo, indicando además que hay correlación cultural, por ejemplo, con las agresiones a mujeres.

"Esos datos son mentira, esas cifras no existen en el Ministerio de Igualdad", le ha desmentido Sarah Santaolalla. "No tiene el mismo respeto una persona como Rodolfo Irago (colaborador) o yo que un señor que viene de una cultura en la que os ponen un turbante y a fregar", ha soltado el colaborador sin cortarse.

"Qué barbaridad y qué comentario más racista", le ha espetado Sarah indignada. "Eso es racista", ha clamado. "A mí me da exactamente igual el origen, no sé cuántas veces te lo voy a tener que repetir. ¿Cómo haces ese comentario tan racista? Es que es tan desafortunado...", ha proseguido Santaolalla, muy exaltada contra el periodista.

En ese momento, Antonio Naranjo se ha plantado frente a ella y le ha advertido seriamente: "Che, che, che, a mí no me hables así eh, no te lo acepto". "Es tan desafortunado", ha reiterado Sarah Santaolalla. "Alguien que tiene una religión que dice que tienes que ir tapada y que tienes que pedir permiso para conducir o abrir una cuenta bancaria a tu marido... Si no lo ves, a pesar de ti, te voy a defender", ha rematado Naranjo mientras Nacho Abad cortaba de raíz la tertulia.