Nacho Abad dice se acabó por lo ocurrido con Antonio Naranjo en directo: "Fuera, a tomar por saco"

Nacho Abad se ha visto obligado a ponerse muy serio en el programa de 'En boca de todos' de este viernes por el caos que se ha formado con sus colaboradores. Uno de los temas que se han abordado ha desembocado en un auténtico guirigay por el que el presentador se ha tenido que plantar.

Todo ha comenzado cuando el magacín ha tratado las incendiarias declaraciones de Milei, el presidente argentino, vinculando el colectivo LGTBIG+ con la pedofilia. Una barbaridad que se ha sometido a debate en el formato de Cuatro, dando lugar a una tertulia muy caldeada.

Uno de los tertulianos, el periodista Javier Gallego, ha señalado que, aunque no se debe meter a toda la ultraderecha en el mismo saco, "Milei forma parte de un movimiento internacional homofóbico y tránsfobo". Unas palabras que han sido confrontadas por Carlos Cuesta. Ahí ha empezado a producirse cierta crispación en plató, sin atenderse a las indicaciones de Nacho Abad como moderador.

"Me hacéis menos caso que mi mujer", ha lamentado el comunicador, dando el turno de palabra a Antonio Naranjo, que lo había solicitado sin éxito. "Me parece una barbaridad, lo que sí que creo que podría haber dicho, aunque no viene a cuento porque hay una regresión en eso, es que ha existido un movimiento socio político que defendía la pedofilia y con gente muy prestigiosa en Francia", ha apuntado el colaborador, citando a algunos intelectuales.

Al hilo, Carlos Cuesta ha dicho que "Irene Montero defendió relaciones sexuales de menores". Una afirmación que Javier Gallego le ha desmentido de raíz: "Eso no es verdad". Sin embargo, Cuesta ha seguido en sus trece y se ha producido un enfrentamiento entre ambos que ha dejado a Naranjo interrumpido y con la palabra en la boca.

Nacho Abad revienta: "Fuera, se acabó el tema. No se habla más, a tomar por saco hombre"

"Oye, oye, oye, por favor, que está hablando Antonio Naranjo", ha clamado Nacho Abad, pero sus moderaciones han caído en saco roto y eso ha hecho estallar al presentador al ver que Gallego y Cuesta no dejaban terminar a Antonio. "Mira, fuera, se acabó el tema. No se habla más, a tomar por saco hombre", ha gritado.

"Es que os lo he dicho antes de empezar, y es viernes. Os he dicho que si habláis unos encima de otros el espectador no se entera", les ha sermoneado. "Vosotros os lo pasáis muy bien aquí, pero yo vivo para la audiencia, no vivo para vosotros", ha sentenciado Nacho Abad indignado.