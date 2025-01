Antonio Naranjo echa más leña al fuego sobre el conflicto de Ana Obregón con el pronunciamiento que hace

La polémica en torno al mal trato que recibió Nia Correia por parte de Ana Obregón en la grabación del spot de las Campanadas de TVE continúa. Después, de que la presentadora señalara a Roberto Herrera de querer buscar audiencia a costa de hacerle daño en 'Y ahora Sonsoles', este martes el programa ha seguido abordando la polémica y rostros como María del Monte y Antonio Naranjo han sido contundentes.

Cabe destacar que Sonsoles Ónega conectaba en directo con Alberto Dugarte, peluquero que trabaja habitualmente con Ana Obregón y que fu testigo de lo que ocurrió en la grabación de aquel spot. "Quiero empezar diciendo que Nia es una profesional como la copa de un pino, maravillosa y que Ana Obregón es una profesional que lleva muchos años en la profesión. Me parece feísimo utilizar el conflicto tan arcaico de que una mujer esté celosa de otra por el físico o porque es más joven. Eso no es la realidad", empezaba diciendo el peluquero.

"Puede ser que las dos tengan razón. Un argumento no deja a la otra fuera. Ana Obregón fue citada a una hora y estaba arreglada, hubo un retraso de dos horas y no decían por qué ese retraso. ¿Y qué pasa? Que no viene Nia y Nia a lo mejor llega a su hora, pero Ana estaba molesta, no por Nia ni porque fuera más joven ni más guapa, sino porque si a ella le citan a las 8:30 cuando llega Nia ella no sabía ni quien era y lo que le dijo es apúrate porfa. Y puede ser que ella se haya sentido mal porque no te reciben cordialmente", trataba de defender Alberto Dugarte.

"Lo del maltrato es una cosa muy gorda"

Tras ello, Lorena Vázquez ponía sobre la mesa que entendía que lo que Alberto Dugarte quería era quedar bien con las dos, pero si Nia se sintió mal fue porque algo más tuvo que pasar. "Es muy difícil argumentar algo en contra de Ana porque siempre saca la carta de las cosas terribles que le han sucedido. Una cosa no quita la otra. Eso no explica que tú puedas maltratar o tratar mal a una persona", defendía la colaboradora antes de que Antonio Naranjo se echara encima de su compañera.

"Es que una cosa es no ser simpático y otra cosa es decir que te han hecho sentirte mal y llorar", insistía Lorena Vázquez cuando trataban de decirle que Ana pudo ser poco simpática y empática con Nia. "Lo del maltrato es una cosa muy gorda", recalcaba Antonio Naranjo. "A ver la palabra maltratar no creo que se produjera porque a todo le llamamos maltrato. Yo creo que Ana le dijo lo que le dijo y ella se sintió mal", aseveraba por su parte Sonsoles Ónega.

Antonio Naranjo da la cara por Obregón y sentencia a Nia

Era justo cuando Antonio Naranjo tomaba la palabra para dejar mal parada a Nia. "Yo creo que cuando eres joven lo que tienes que hacer es espabilar si se lo dice un veterano. Si ahora nosotros miramos hacia atrás al comienzo de nuestra profesión y reproducimos lo que nos decían los veteranos y los jefes cuando llegábamos tarde, cuando no acertábamos en un programa o en un periódico tendríamos generaciones inmensas de maltratados", recalcaba el colaborador.

"Y yo no digo que haya que perder nunca las formas pero si darle la envergadura que tiene porque si al final todo es maltrato nada es maltrato", sentenciaba Antonio Naranjo. "¿Todos tus jefes han sido simpatiquísimos contigo y se han portado correctamente?", preguntaba por su parte María Manjavacas. "Bueno pero es que Ana Obregón no era su jefa, sino su compañera", apostillaba Lorena Vázquez. "Pero Lorena todos podemos contar cosas de compañeros cuando éramos jovencitas y nos pegábamos por una declaración, venía el chulazo del medio de al lado y te trataban mal", terminaba de decir Sonsoles.