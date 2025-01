Ana Obregón replica a Nia y cruza líneas rojas con lo que insinúa de Roberto Herrera con apoyo de Sonsoles

Ana Obregón ha reaparecido este lunes en 'Y ahora Sonsoles' después de todo el revuelo que ha generado lo que dijo Roberto Herrera en el podcast 'El salpique' denunciando el mal trato que tuvo la presentadora y actriz con Nia Correia en la grabación del spot de las Campanadas de TVE en 2022. Lo ha hecho después de que ya desmintiera que ella hiciera nada y que tachara a Nia de poco profesional asegurando que fue ella quién llegó tarde a las grabaciones.

"¿Estás dolida con todo este revuelo?", le preguntaba Sonsoles Ónega. "Mira primero me quedé en shock, luego muy dolida y con ganas de hablar y de contarlo todo. Y que me dejen por favor vivir en paz que creo que me lo merezco después de todo lo que he pasado en mi vida", aseguraba Ana Obregón. "Pues estoy totalmente de acuerdo", apostillaba Sonsoles.

Después, Miguel Lago no dudaba en ironizar con el asunto asegurando que "es una compañera terrible y no sé que hace aquí". "Yo no entiendo que hace aquí sentada una compañera tan terrible", incidía el cómico. "Sí, es que os maltrato a todos, me he traído aquí el látigo para maltrataros a todos", soltaba Obregón.

Más adelante, 'Y ahora Sonsoles' se hacía eco de las declaraciones de Roberto Herrera y de la reacción de Los Morancos cuando le preguntaron. "Yo me he quedado en shock. Yo llevo en este oficio 41 años, si no he trabajado en 35 películas con los mejores, he hecho no sé cuantas series, programas, campanadas. En 40 años, es más aquí tienes a compañeros que han trabajado conmigo", exponía Ana Obregón. "¿Juanfra os hacía llorar, he maltratado al equipo?", le preguntaban. "Eres una persona tan cariñosa y tan bonita que todo lo que tienes es corazón", contestaba un trabajador de 'Y ahora Sonsoles'.

"Esto era el año 2022. Yo presentaba las Campanadas con Los Morancos que los adoro. Me citan para la promo y me mandan que tenía que estar a las 8:30 en el set. Yo en mi vida personal llego tarde a todos los lados pero en la vida profesional no. He hecho programas con mi madre ingresada con un derrame cerebral. Hacía un mes que había fallecido mi padre y estuve a punto de decir que no, pero yo aprendí a llorar para dentro. Llegamos a rodaje, yo me maquillo y me dicen que había que esperar a que llegaran Nia y Roberto", explicaba la actriz y presentadora.

"Yo ahora necesito más tiempo porque no duermo por las noches y pido una hora. Bajamos al set y me dicen que no ha llegado Nia y producción me dice que no saben por qué no llega. Tú no puedes tener a un equipo parado dos horas y media. Igual la culpa no fue de ella, fue de una mala organización de producción. Y yo la vi llegar y la dije date prisa en maquillaje porque tenía un tema importante para mí. Pasó una hora y media y no bajaba y cuando bajó estaba muy nerviosa llorando. Yo no la pregunté por qué nos hizo esperar, solo le dije por favor date prisa. Y fue decisión de TVE de decirla que se fuera a relajar porque había un horario y ya está, no sé nada más", proseguía contando Ana Obregón.

Ana Obregón desmiente a Nia pic.twitter.com/EYtdPbS0c3 — TVMASPI (@sebas_maspons) January 20, 2025

Ana Obregón señala a Roberto Herrera en 'Y ahora Sonsoles'

Tras ello, Ana Obregón no dudaba en ridiculizar a Roberto Herrera tachándole de que lo hace por audiencia porque nadie le conoce. "¿Por qué Roberto saca esto ahora? ¿El público sabe quién es Roberto?", preguntaba. "Bueno en Canarias es muy conocido", le contestaba Lorena Vázquez. "Aquí mira el público nada. Estrena hoy un programa. Esto es una operación. Utilizan hacer daño a una mujer, que a mí más daño ya nadie me puede hacer, es imposible. Lo que sí pueden es hacerme llorar", sentenciaba

"Cuando intento vivir, no puedo más. Necesito paz. Y no, las injusticias y mentiras, en 40 años ningún profesional que he trabajado han dicho nada. Si algo me enseñó mi padre es a ser humana, a ser generosa. Que ella diga que yo le he hecho llorar. Cuando ella sea madre y si pierde a su hijo entenderá que, ¿yo en ese momento voy a tener celos a una chica porque sea más joven, si me importa tres narices todo? Necesito paz", incidía.

🗣️ Ana Obregón: “Nía, te deseo lo mejor del mundo. Si te has sentido ofendida por decirte que te dieras prisa: Lo siento en el alma".#YAS20Ene ▶️ https://t.co/Zbpc7ajfOk pic.twitter.com/mSNAcQnnq3 — Y Ahora Sonsoles (@YAhoraSonsoles) January 20, 2025

"Roberto si me estás viendo espero que te vaya muy bien en el programa. Y Nia corazón te deseo lo mejor del mundo. Si en algún momento te has sentido ofendida o porque yo tuviera prisa lo siento en el alma. Te deseo que triunfes como cantante. Eres muy joven, muy guapa. Te pido por favor que me dejes vivir en paz y tranquila. Y a Roberto le deseo mucha suerte en su programa, a ver si le ve alguien", concluía Ana.