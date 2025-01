Nia Correia responde con esta sutil pulla ante su polémica con Ana Obregón que lo dice todo

Quien le iba a decir a Roberto Herrera, el célebre presentador de las Campanadas de Canarias en RTVE que sus palabras sobre Ana Obregón iban a traer tanta cola. Y es que la guerra entre la actriz y presentadora y la cantante Nia Correia parece que acaba solo de empezar.

Para poner en contexto, el presentador Roberto Herrera cuestionaba en el podcast El Salpique a Ana Obregón por la actitud que tuvo hacia Nia en la grabación del spot de las Campanadas de TVE en el año 2022 y que acabó con la cantante canaria fuera de la promo.

"Si te das cuenta, en el spot publicitario de ese año no sale Nia. ¿Por qué sería?", empezaba diciendo Roberto Herrera. "Nia lloró a lágrima viva. Lo que yo vi y vieron mis compañeros de los Morancos de cómo trató Ana Obregón a Nia en la grabación del spot publicitario... Nos lo hizo pasar muy mal. Ahí a mí se me cayó un mito", aseveraba Roberto Herrera.

Tras el revuelo causado, este viernes, Ana Obregón habló en 'TardeAR' desmintiendo a Roberto Herrera y señalando a Nia de ser una chica poco profesional. "Yo no he tratado mal a nadie. Esta chica llegó dos horas tarde, el equipo se cabreó, no nos dio tiempo a cenar. Yo tenía una misa que había organizado por mi hijo con mi familia y no llegué porque la niña llegó dos horas más tarde. Me estuvo esperando dos horas maquillada y vestida y eso es lo que pasó", defendía la actriz y presentadora.

"Se puso a llorar, no le gustaba el vestido, no le gustaba el maquillaje y yo no he tratado jamás mal a nadie. Y es más, TVE se cabreó, tanto el equipo como la directiva de entretenimiento que estaba, que no sé quien era ahora mismo, que decidieron que se fuera y que no saliera en la promo. Y ya está, es una gilipollez. Yo no llegué a la misa de mi hijo por culpa de ella", sentenció Obregón.

La respuesta de Nia con una foto y un vídeo que lo dicen todo

Pues bien, la tercera en discordia en esta polémica, Nia Correia ha querido manifestarse a su manera. Primero colgando en su cuenta de "X" una fotografía en la que aparece con el vestido con el que grabó después la promo para las Campanadas de Canarias junto a Roberto Herrera demostrando que no tenía ningún problema con dicho vestido.

Y por otro lado, cuando uno de sus seguidores le preguntaba por la polémica, Nia no dudó en contestar con un irónico vídeo en Tik Tok. La canaria ha recurrido a un audio de la película "La sustancia", película protagonizada por Demi Moore, que da vida a una artista de mucho reconocimiento y que se obsesiona con su físico porque está en horas bajas por culpa del machismo de la sociedad.