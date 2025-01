Los aplaudidos rótulos del 'Cachitos' de Nochevieja con dardos a 'El Hormiguero', Ayuso e Iker Jiménez

Antiguamente no había Nochevieja sin la capa de Ramonchu y actualmente no hay Nochevieja sin el vestido de Cristina Pedroche ni sin los rótulos de 'Cachitos'. Y es que el célebre programa musical de La 2 se ha convertido en una cita ineludible cada 31 de diciembre. Primero con su especial antes de las uvas y después con todos los rótulos que dan siempre que hablar.

De hecho, este 2024 se han cumplido diez Nocheviejas con 'Cachitos'. En este caso, La 2 se proponía que la audiencia cenara y bailara al ritmo de los 90 con 'Cachitos Love The 90s'. Un especial presentado por Ángel Carmona con la colaboración de Ana Morgade y Fernandisco que, como novedad, se unía al festival Love the 90’s para llevar a la televisión los mejores temas de la década. Una hora con las actuaciones en directo de los grupos más míticos de los 90 -Daisy Dee de Technotronic, Haddaway, Whigfield, Amistades Peligrosas, La Guardia, Seguridad Social, Jenny de Ace of Base, OBK, Paco Pil…- y Miguel Costas de Siniestro Total que interpretará junto a Ángel Carmona ‘Bailaré sobre tu tumba’.

Y tras las uvas con David Broncano y LalaChus, llegó el momento de disfrutar de los mejores rótulos de 'Cachitos'. Un arduo trabajo de los guionistas del programa, Alejandro Alcaraz y Pablo González-Batista ('Todo es mentira'), a quien veremos en 2025 como uno de los presentadores del nuevo 'Caiga quién caiga' de Telecinco'. Y como cada año hubo dardos para todos. En política tanto para el PP como para el PSOE o Vox y en televisión para 'El Hormiguero', Iker Jiménez y 'El chiringuito'.

Si hubo un rótulo que no podía faltar en esta Nochevieja era uno dedicado a los afectados de la DANA con todo el cariño del equipo de 'Cachitos'. Así, el espacio utilizó la canción "Valencia" de Sara Montiel para acordarse de todos los valencianos que sufrieron la DANA el pasado 29 de octubre. "A continuación, con todo nuestro cariño, empatía y apoyo, un rótulo de silencio por las víctimas de la catástrofe", se pudo leer justo antes de ver otro rótulo vacío sin palabras.

Y hablando de Valencia quien no se quedó sin su propio irónico mensaje fue Carlos Mazón. Así, el espacio de La 2 no dudó en hacer mención a la controvertida comida del presidente de la Generalitat Valenciana en el Ventorro aquella fatídica tarde del 29 de octubre en la que estuvo desaparecido mientras el barranco del Poyo y el río Magro se desbordaban.

Salió el gordo … Mazón y el Ventorro #CachitosNochevieja

Su jefe, el líder del PP tampoco escapó de las garras de los guionistas de 'Cachitos' y protagonizó incluso dos rótulos. "Si Feijóo se operó la vista es para que dejasen de confundirlos", se podía leer en uno de ellos junto a una canción de Paco Clavel. "No es padre de su último hijo por el mismo motivo por el que Feijóo no es presidente del gobierno: porque no quiere", soltaban en el otro junto a una canción de Bertín Osborne.

Pero también el PP se llevó otro golpe de la mano de Chikilicuatre y el veto del partido de la oposición a Teresa Ribera en Europa. "Dicen que fue nuestro mayor ridículo en Europa porque aún no había pasado lo del PP vetando a Teresa Ribera", rezaba dicho rótulo. Y quién tampoco pudo faltar en esta noche de zascas a diestro y siniestro era Isabel Díaz Ayuso con el "Libertad sin ira" de Jarcha de fondo mientras se leía lo siguiente: "Si cambias ”ira“ por ”sanidad pública“ podría ser el himno de la Comunidad de Madrid". Y otro con el "Madrid City" de Ana Mena.

"La lista de cosas que el novio de Ayuso se quiere desgravar como gastos de empresa".

Pero no solo el PP se llevó grandes dardos, el PSOE también recibió lo suyo. "Estaba dedicada a la MTV, Cuando la M significaba ”música“. Era más o menos cuando la S de PSOE significaba ”socialista“", se pudo leer en uno de esos rótulos. "Por 25 pesetas, cosas que no se tocan: este amor, la sanidad pública, los derechos, el aborto, las siglas LGTBQ+...", destacaban en otro.

“Cosas que no se tocan… las siglas LGTBIQ+”



Y sabiendo que cada año les tildan de estar al servicio del Gobierno, los guionistas de 'Cachitos' no dudaron en dirigirse a todos los de derechas que les critican cada año. "Como leerás mañana en X, nosotros también somos marionetas de Sánchez bailando en la cuerda del Gobierno", aseguraban.

Tampoco Pedro Sánchez y algunos de sus socios escaparon de los ataques de 'Cachitos'. Así se pudo ver uno sobre las negociaciones entre el Presidente y Carles Puigdemont. Y otro con el "¿Y como es él?" de Perales dedicado al juez Peinado que investiga a la mujer del presidente, Begoña Gómez.

¿Y cómo es él?

¿En qué lugar se enamoró de ti?

¿De dónde es?

¿A qué dedica el tiempo libre?#CachitosNochevieja pic.twitter.com/zfFygeMNWw — marta jaenes (@MartaJaenes) January 1, 2025

'El Hormiguero', Iker Jiménez y 'El Chiringuito', protagonistas de 'Cachitos'

Asimismo, como cada año, los guionistas del programa de La 2 no dudaron en lanzar sus propios golpes a algunos programas y rostros de la competencia. Así, no dudaron en atacar a la tertulia política de 'El Hormiguero' con el siguiente rótulo: "

Por su parte, 'Cachitos' tampoco tuvo reparos en lanzar otro zasca a Iker Jiménez y toda la polémica que protagonizó durante la DANA con su colaborador Rubén Gisbert tirándose al lodo para parecer que todo estaba peor de lo que parecía. "Lo de mancharse de tierra para aumentar el dramatismo no lo inventó el programa de Iker Jiménez", rezaba dicho mensaje.

Josep Pedrerol también recibió lo suyo esta Nochevieja con un rótulo que no pasó desapercibido en redes sociales. "Rodeado de tanto jovencito guapo parece la mesa de redacción de El Chiringuito de Jugones", se pudo leer en clara alusión a como el equipo del programa de Mega está formado prácticamente por chicos jóvenes y guapos recién salidos de la facultad.

Otros rostros que tampoco pudieron escapar de la afilada mente de los guionistas de 'Cachitos' fueron Nacho Cano y su problema con una de las becarias de "Malinche" o Álvaro Morata y los problemas del capitán de La Roja para conseguir meter un gol al ritmo de la canción del verano, "La potra salvaje". También Mario Vaquerizo con su aparatosa caída se colaron en uno de los rótulos.

Y quién no podía faltar este año en el especial de 'Cachitos' era Bárbara Rey y todo lo relacionado con su relación con el rey emérito después de que el 2024 haya sido el año en el que por fin se publicaron audios y fotografías que demostraban el idilio y el chantaje de la ex vedette. "Aquí los micrófonos, como en su casa, están ocultos" y "tiene tantas cintas grabadas que podría hacer Cachitos de Sexo y Trono" fueron algunos de ellos.