Lalachus destapa las consecuencias de dar las Campanadas y Broncano apunta a su vínculo con Ana Rosa 

Desde que firmó las Campanadas más vistas de la noche junto a David Broncano hace poco más de un mes, Lalachus ha estado desaparecida de 'La Revuelta'. Es por eso que el humorista la recibió entre aplausos este martes, y no dudó en comentar el aumento de popularidad que ha experimentado desde entonces. Tanto, que incluso la llegó a comparar con una de las gigantes de Mediaset.

"Me para la gente para darte mensajes a ti, hoy una señora me ha dicho ‘dile a Lala que es la mejor’. Mira lo que me han dado hoy para ti", anunció el presentador de 'La Revuelta' antes de entregar a su colaboradora un retrato que un seguidor les había hecho de una imagen de ambos en el balcón de TVE durante las Campanadas 2024.

Lalachus confiesa a David Broncano su propósito de año nuevo entre los numerosos proyectos que la alejan de 'La Revuelta'

Algo emocionada, Lalachus no dudó en agradecer a todos los seguidores del programa y a la gente que la apoya. "Es muy bonito, muchas gracias Nicolás", señaló la actriz dirigiéndose directamente al autor de la ilustración. Y es que, desde su triunfo en audiencias durante la Nochevieja, la humorista ha visto abiertas otras grandes puertas de La 1, como la del Benidorm Fest, que arrancará el próximo martes.

"Ahora eres prácticamente como Ana Rosa", señaló entre risas David Broncano, ya que Lalachus será una de las presentadora del festival de candidaturas para Eurovisión organizado por TVE. Junto a Inés Hernand, Paula Vázquez y Ruth Lorenzo entre otras, la humorista será la encargada de presentar las entregas posteriores a cada una de las tres galas, que se repartirán en el 28 y 30 de enero y la gran final del 1 de febrero.

Tras confesar que últimamente está más ocupada con rodajes y nuevos proyectos, por lo que su presencia en el espacio de La 1 se ha visto reducida, Lalachus anunciaba su propósito de año nuevo. "Soy una persona completamente zen. Mi propósito es que todo fluya, soy una persona vitamina. Voy a ser una persona de 'Gente Maravillosa', el programa de Toñi Moreno", bromeó la compañera de Broncano.