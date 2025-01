Jordi Évole se arranca a opinar de Lalachus y va más lejos que nadie con su inapelable sentencia

Este portal acudió a la presentación de la nueva temporada de 'Lo de Évole', que se estrenó anoche en La Sexta con gran éxito con una primera entrega dedicada a Juan y Medio. El programa de Jordi Évole volvió por todo lo alto con el mejor dato en cuota (10,7%) de las últimas cuatro temporadas.

Y en esa presentación pudimos entrevistar al veterano periodista y presentador, al que le preguntamos, entre otras cosas, por la polémica de Lalachus en las Campanadas al mostrar la estampa con la cabeza de la vaquilla superpuesta sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

"Yo estaba viendo las Campanadas. Vi las Campanadas en La Primera y en ese momento, en ningún momento me pareció una ofensa", declara en primer lugar. Dice que él, que suele tener olfato para detectar dónde puede estar la polémica, no vio venir este revuelo y menos con esas dimensiones: "Yo tengo las alarmas más o menos puestas cuando veo que se está yendo el coche de la carretera. No lo vi en ningún momento, es que no lo vi venir".

"Es que luego, cuando vi la polémica, que además salió como al cabo de dos días, yo pensé: '¿Realmente les ha molestado la estampita o les ha molestado Lalachus?'", se pregunta Jordi Évole. Es precisamente la cuestión que muchos se plantean.

"Yo creo que lo que molesta es lo que representa Lalachus. Representa una España con la que mucha gente no se siente identificada y representa una España que está fuera de la normatividad que hemos vivido durante muchos años, esa dictadura del físico. O sea, Lalachus nos ha demostrado que con un físico que nada tiene que ver con el estándar o con lo que entendemos por físico estándar, puedes tener una carrera televisiva estupendísima porque superas con creces a cualquier otra compañera o compañero gracias a tu talento, a tu humor, a tu inteligencia, a tu capacidad de improvisar y salir muy favorecida de esa improvisación. A mí Lalachus me parece de las mejores cosas que le ha pasado a la televisión pública de este país en los últimos años", sentencia Jordi Évole de forma inapelable.