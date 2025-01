La sacudida de 'GH DÚO', que pierde a tres concursantes de una tacada en una misma noche

'GH DÚO 3' ha vivido una noche muy agitada en su sexta gala en Telecinco. Además de la doble expulsión programada, se ha producido un abandono irrevocable, sin marcha atrás. Este escenario, imprevisible hasta para el propio programa, ha dado lugar a tres marchas de una tacada.

En primer lugar, la noche ha abierto con el protocolo de abandono de Javier Mouzo. El gallego lo ha vuelto a hacer y ha decidido dejar tirado al equipo del reality por segunda vez. Ocurrió en 'Gran Hermano 19' y ha sucedido de nuevo ahora. La organización se ha mostrado indignada. Tanto, que no le han dejado despedirse de los compañeros.

"He tomado la decisión y no hay marcha atrás. Si este es el sueño de Gran Hermano, no lo quiero. He luchado todo lo que he podido, no puedo más (...) Siento que la casa se me cae encima. No estoy disfrutando, estoy apagado. Pido perdón a todos los que han depositado su confianza en mí, sé que estoy defraudando a mucha gente", han sido algunas de las declaraciones de Javier Mouzo para justificar su marcha de 'GH DÚO 3'.

Más tarde, con Javi fuera de la casa y sin opción de poder replantearse la decisión, se ha producido una de las dos expulsiones de la noche, que se han mantenido inalterables, tal y como estaban previstas, a pesar del inesperado abandono. El duelo se ha debatido entre Manuel Cortés y Miguel Frigenti, y finalmente ha sido el hijo de Raquel Bollo el eliminado con un 68% de los votos.

Tras celebrarse la expulsión de Manuel con ese aplastante porcentaje, 'GH DÚO 3' ha abierto una segunda votación, en este caso express y en positivo, para que la audiencia votara por su favorito en la app de Mitele. El participante menos votado era eliminado, al tratarse del menos querido y del menos merecedor para continuar en el reality. La elegida ha sido Jeimy Báez, convirtiéndose en la segunda expulsada definitiva de la velada.