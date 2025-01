Kiko Matamoros habla en exclusiva sobre un fichaje por TVE y sorprende con lo que revela

'Ni que fuéramos Shhh', el programa que mantiene la esencia de 'Sálvame' en Canal Quickie y TEN, podría dar el salto a La 1 de Televisión Española. Un movimiento que ha desatado una ola de especulaciones y expectativas en el sector televisivo. Todo apuntaría a que los responsables de la cadena pública estarían interesados en incorporar este formato a las tardes de la cadena, con la intención de diversificar su oferta y atraer a un público más joven y variado. El programa, que mezcla actualidad, entretenimiento y comentarios sociales, ha conseguido rápidamente una gran base de seguidores, destacándose por su tono irreverente y su capacidad para generar conversación, y consiguiendo ser la cadena líder en el target comercial en la franja de edad más deseada: la joven.

Uno de los principales atractivos de 'Ni que fuéramos' es su equipo de colaboradores, entre los que se encuentra Kiko Matamoros, quien ha sido uno de los protagonistas más mediáticos del programa, tanto en la anterior como en esta nueva etapa. Con su estilo único y polémico, Matamoros ha sabido captar la atención tanto de seguidores como de detractores, consolidándose como una figura clave en el formato. Su posible fichaje por TVE ha sido un debate en innumerables ocasiones, no solo por su trayectoria en la televisión, sino también por su perfil disruptivo.

De todo esto hemos hablado con el propio Kiko Matamoros, que reconoce el dilema moral que le produciría un posible salto a La 1, siguiendo los pasos de Lydia Lozano. Además, le hemos preguntado por la crisis de audiencia en la que se encuentra actualmente Mediaset. Y también por la figura de Ana Rosa Quintana. ¿Qué condición pondría para trabajar con ella? ¡Kiko Matamoros nos responde a todo, en exclusiva en El Televisero!

¿Qué análisis haces de ahora mismo las tardes de Telecinco? ¿Hacia dónde crees que van?

KIKO - No lo sé hacia dónde van. Son ellos los que se tendrían que preocupar. Ahora viene un nuevo director general que conoce muy bien la casa. Espero que las decisiones que tomen sean menos erráticas de las que han tomado en los últimos tiempos. Yo creo que nuestra salida hizo más daño del que ellos habían previsto, que hubo una deserción paulatina, pero bastante potente de telespectadores que estaban enganchados a Telecinco por el tipo de televisión que hacía y que ahora le son fieles o relativamente fieles cuando se vuelve a hacer ese mismo tipo de televisión en 'De Viernes', aunque se pongan corbata u obliguen a ponerse corbata a los colaboradores. En esencia, es el mismo tipo de televisión. Incluso más salvaje.

Hemos visto que Lydia ha dado el salto a TVE. ¿Tú te verías en Televisión Española, en La 1?

KIKO - Depende de dónde.

En un magacín como este, pero en La 1. ¿Tú te verías?

KIKO - Creo que no porque no es mi estilo. Yo soy bastante más abrupto de lo que allí se suele pedir, bastante más directo. Y me gusta trabajar con muchísima libertad. Y creo que allí, al ser un servicio público, tienen un corsé que se quitan por la noche, por eso me gusta 'La Revuelta', pero no veo esa libertad o ese entendimiento de lo que es el espectáculo en nuestro formato.

Te quiero preguntar por tus compañeros de aquí, de 'Ni que fuéramos'. ¿Quién ha sido la que más te ha sorprendido en esta nueva etapa? Y mira que llevabas tiempo con ellas.

KIKO - Yo, de verdad, creo que no me ha sorprendido nadie. Seguimos siendo los mismos, tenemos los mismos tics… Hombre, aquí hemos trabajado con más libertad, eso es cierto. Pero en definitiva, sorprenderme... no me ha sorprendido nadie. Hemos tenido la incorporación de gente con la que no había trabajado nunca y me parece que Marta Riesco hace fuera de plató un trabajo casi perfecto.

¿Y dentro?

KIKO . Posiblemente en un futuro y con el tiempo lo sea, porque para ella es una nueva forma de estar en un plató. Pero fuera lo borda. Yo se lo reconozco.

¿Cuál sería la condición, no sé si hay, para que a ti te fichara Ana Rosa? ¿Tú currarías con Ana Rosa?

KIKO - Yo creo que me tendría que morir, reinventarme, ser un hombre nuevo y a lo mejor me ficharía Ana Rosa, pero no creo que yo le guste mucho a Ana Rosa porque es algo que me viene demostrando durante muchísimo tiempo, durante muchísimos años y a mí tampoco me gusta ella. No creo que trabajara con ella nunca.

¿Y en 'De Viernes' te pondrías corbata?

KIKO - Yo corbata llevaba cuando menos la llevaban estos. Ahora que la llevan estos, yo ya no la llevo.

Kiko, ojalá te sigamos viendo aquí muchísimos años y dando caña todas las tardes, ¿no?

KIKO - Pues eso es, yo intento divertirme, intento que la gente que nos ve se divierte, a veces se consigue, a veces con menor fortuna, pero creo que con los medios que tenemos, desde donde estamos, me dicen: "Mi madre ha sintonizado TEN". A mí lo que me dicen es: "Joder, ¿por qué no sales ya en Telecinco? Llevo muchos años sin verte". Y le tengo que decir: "No, estamos en TEN. Sintonice eso". Y me dicen: "¿Pero eso qué es?".

Entonces, me gustaría estar en un sitio donde tuviéramos más capacidad para llegar a la gente, para que volvieran, porque las TDT siguen siendo algo residual. De todos modos, si comparamos los números que hacemos nosotros, si estuviéramos en un canal generalista, no bajaríamos nunca del 13% o del 14%.