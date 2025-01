Belén Esteban se pronuncia sobre su fichaje por TVE y su respuesta no deja lugar a dudas

Que la relación entre Belén Esteban y 'Ni que fuéramos' con TVE es buena ya no es noticia. De hecho, la colaboradora abrió este martes el 2025 como invitada estrella de 'La Revuelta' para cumplir la promesa que dijo al pronosticar que David Broncano y LalaChus liderarían las Campanadas por encima de Cristina Pedroche en Antena 3.

Era la tercera vez que Belén Esteban visitaba el plató de 'La Revuelta' en menos de cinco meses. Y este último encuentro alcanzó uno de los mejores datos del programa de David Broncano con un 17,4% de cuota de pantalla y casi 2,4 millones de telespectadores dejando a 'El Hormiguero' a gran distancia con un 13,2% de share y un promedio de 1,8 millones de seguidores.

Este dato viene a confirmar el interés del público por ver a rostros de 'Sálvame' en TVE. Un desembarco que se produjo hace un año y que lejos de acabarse parece que solo ha hecho más que empezar. De hecho, este miércoles la revista Lecturas se ha hecho eco de una información exclusiva que daría un giro a todo esto.

Así, según la revista Lecturas una fuente adelanta que "solo se van a quedar con 'La Promesa'". Así, TVE estaría planteando el salto del nuevo 'Sálvame' con María Patiño y Belén Esteban entre otros a su tarde para hacer tándem con 'La Promesa' y 'Aquí la tierra' cancelando finalmente tanto 'La Moderna' como 'Valle salvaje'.

Horas después, durante la QuickieRonda, uno de los colaboradores de 'Ni que fuéramos' se atrevía a preguntarle a Belén Esteban si se ve como colaboradora o presentadora de algún programa en TVE. "Presentando no, pero colaborando sí", aseveraba ella. "¿Y te ha llegado alguna oferta?", repreguntaba el periodista. "No puedo contestar", terminaba diciendo ella.

Era entonces cuando María Patiño pedía que fueran más incisivos. "¿Belén te han ofrecido presentar el Benidorm Fest o algún programa te han sugerido?", incidía Sergio López. "Como presentadora no", contestaba de forma tajante ella. "¿Y en 'La revuelta' si te ves como colaboradora no?", cuestionaba el periodista. "No voy a contestar. Solo sé que estoy muy feliz por mí y por gente que hay aquí", concluía. Una frase con la que podía haber dejado entrever el salto de 'Ni que fuéramos' a TEN y Canal Quickie.

Belén Esteban revela la oferta de 'Bake Off'

En otro momento dado de 'Ni que fuéramos' abordaban la polémica participación de Cristina Tárrega en 'Bake off: famosos al horno' y Beñén Esteban confirmaba algo que era un secreto a voces. Y es que desde TVE querían tener a un colaborador del programa en el talent de repostería.

"Este programa se le ofrece a María Patiño, a Belén Esteban y a Lydia Lozano y a Víctor Sandoval que va. Y sabíamos quién iba. Y a Cristina la llamaron antes. Que está muy bien que de pero que diga la verdad", sentenciaba la colaboradora.