La inapelable réplica que Belén Esteban da a Rosa Villacastín tras criticar su visita a 'La Revuelta'

Belén Esteban tomó los mandos de 'La Revuelta' este martes para cobrarse su apuesta personal con David Broncano y Lalachus previa a las Campanadas. Y pese a que la última visita de la tertuliana al espacio de La 1 se tradujo en todo un éxito en audiencias, rostros como Rosa Villacastín parecen no estar contentos con sus constantes apariciones. Ante los sonados ataques en redes, la colaboradora televisiva no ha dudado en contestar este miércoles desde 'Ni que fuéramos'.

"Un abrazo de millones de personas", publicaba José Pablo López, presidente de RTVE junto a una imagen de Belén Esteban y Lalachus para celebrar el imponente dato con el que Broncano y su equipo se estrenaron este 2025: un 17,4% de share y 2.387.000 espectadores de media. Sin embargo, la presencia de la histórica colaboradora de 'Sálvame' no ha sido del agrado para todos los espectadores habituales del espacio.

Un abrazo de millones de personas❤️❤️ #LaRevuelta pic.twitter.com/IQVaJcL183 — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 7, 2025

Belén Esteban responde a Rosa Villacastín: "Cuando no ves, no puedes opinar"

"Lo del abrazo de millones, lo dirás por ti", respondió rápidamente Rosa Villacastín desde su cuenta de 'X', echando por tierra la visita de Belén Esteban, asegurando que prefiere "'La Revuelta original, con personajes que tienen algo que ofrecer y contar". Un afilado dardo que no ha tardado en aterrizar en el pantallón de 'Ni que fuéramos' este miércoles, provocando una respuesta directa de la de Paracuellos.

Claro Rosa. Yo hablo por mi pero el abrazo de anoche fue de 2.387.000 espectadores y 17.4%. Que no te guste Belén es muy lícito. A mi hay invitados de La Revuelta que no me gustan pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos. — José Pablo López (@Josepablo_ls) January 8, 2025

"Que no te guste Belén es muy lícito. A mí hay invitados de 'La Revuelta' que no me gustan, pero la diversidad es un valor importante. Hacemos tele para todos", sentenció José Pablo López contestando a la antigua periodista de La 1 en un mensaje que Belén y compañía se disponían a leer desde el plató de 'Ni que fuéramos'. "Hay gente que no te vio como Rosa Villacastín", señaló entonces María Patiño.

Y la de Paracuellos no se mordió la lengua al destapar su mala relación con la comunicadora. "Pues cuando no ves, no puedes opinar. Tú opinas, yo no tengo nada en contra de Rosa", aclaró en primer lugar Belén Esteban antes de desvelar el posible motivo de la inquina que la periodista parece tener hacia ella.

Si no le gusta a la Villacastin lo que ve fácil ,que apague el televisor 🤮 pic.twitter.com/mYfUv6CLHf — 🇵🇷@lebiram🇵🇷❤️🧡💜🙏🙌† (@lebiram34980787) January 8, 2025

"Me pidió una entrevista y no se la di... desde ahí conmigo mal"

"Hace muchísimos años Rosa Villacastín me pidió una entrevista y yo no se la di, no por nada, sino porque no me apetecía. Desde ahí conmigo mal. Cuando vino a 'Sálvame' súper bien, yo respeto, pero no sé…", explicó la colaboradora de 'Ni que fuéramos', incrédula ante el despliegue de negatividad. Y no dudó en defender a 'La Revuelta' y los datos tras su regreso triunfal de este martes.

"El dato que se hizo ayer fue porque la gente estaba esperando ver a Lalachus y Broncano para ver sus reacciones con todo lo que había pasado. Quiero agradecer a compañeros de Mediaset que me han puesto unos mensajes preciosos. Y gracias José Pablo por tu mensaje", terminó señalando Belén Esteban para dar por finalizada su respuesta a Villacastín y sus ataques en redes.