La continuidad de 'La Moderna' corre peligro en TVE ante una cancelación de la serie por este motivo

Mientras 'La Promesa' vive su momento más dulce tras lograr récord histórico de audiencia (15,5% de share) este martes con la celebración de la esperada boda de Jana y Manuel; 'La Moderna' atraviesa por contra una gran incertidumbre con respecto a su futuro en las tardes de TVE.

Cabe recordar que a finales de octubre se conoció que el Consejo de Administración de RTVE había decidido alargar la tercera temporada y su renovación por 45 capítulos más garantizando así su emisión hasta la primavera.

Pero poco después se publicó que esta ampliación era para darle un final a la serie basada en la novela 'Tea rooms' de Luisa Carnés. Desde entonces nada se ha vuelto a saber sobre su continuidad en la sobremesa de La 1 y más a raíz de los rumores que apuntan a un posible salto de 'Ni que fuéramos' a TVE tras la vuelta de José Pablo López como presidente y el fichaje de Sergio Calderón como nuevo director de TVE.

"Solo se van a quedar con 'La Promesa'", ha adelantado la revista Lecturas este miércoles en una información exclusiva, desvelando que RTVE se encuentra en negociaciones para el salto de María Patiño, Belén Esteban y compañía a La 1, y que el deseo de la nueva dirección de RTVE es apostar por un nuevo formato de corazón en directo para las tardes del canal, suponiendo también la cancelación de 'Valle salvaje'.

Así, el futuro de 'La Moderna' es muy negro pues por ahora no hay una comunicación oficial sobre su final y por tanto sobre su cancelación. No obstante, hay varias pistas que apuntan a que la ficción de Boomerang TV no continuará los próximos meses.

Algo que no se entiende pues desde que se estrenó la tercera temporada de 'La Moderna' renovando su plantel de protagonistas con la llegada de Miguel Hermoso, Lola Marceli, Jesús Mosquera Magdalena Tejado, Pepe Nufrio y Diana Palazón no ha parado de subir hasta el punto de que este pasado martes alcanzó máximo histórico con un 10,9% de cuota y 991.000 espectadores.

También llamó la atención que TVE apenas presumiera de que 'La Moderna' también estaba nominada a Mejor Telenovela en los Emmy Internacionales, un galardón que se llevó 'La Promesa' y al que sí se le han hecho alardes incluso antes de que lo recibiera.

Los mensajes de dos protagonistas de 'La Moderna'

Por todo ello, este martes 7 de enero ha llamado la atención como Miguel Hermoso, el actor que da vida a Emiliano no ha dudado en compartir un mensaje con la audiencia y los fans de la serie con un hashtag final pidiendo la renovación de la ficción. Una estrategia a la que se ha sumado también Miguel Ángel Muñoz, que interpreta a César Morel, otro de los protagonistas.

"Deseando ver esta tarde a las 16:30 horas en TVE, 'La Moderna cómo se resuelve mi enfrentamiento con el icónico Miguel Ángel Muñoz. ¿Conseguirá el contenerse ante las provocaciones de don Emiliano? #RenovaciónLaModerna", escribía el intérprete.

"Emiliano, Vine de vacaciones a Australia para prepararme psicológicamente para lo q me voy a tener que enfrentar en pantalla cuando descubras el pastel! César se contiene pq es un señor! Me gusta mucho el hastag #RenovacionLaModerna porque te iba a ver sufrir de lo lindo!", le contesta Miguel Ángel.

Con estos mensajes, Miguel Hermoso y Miguel Ángel Muñoz tratan de hacer presión para que TVE renueve 'La Moderna' por una cuarta temporada después de que la serie esté en su mejor momento en lo que a audiencias se refiere y con las tramas también en lo más alto.

Deseando ver esta tarde a las 16:30 en @rtve @LaModerna_tve cómo se resuelve mi enfrentamiento con el icónico @miguelamunoz . Conseguirá él contenerse ante las provocaciones de #DonEmiliano? #RenovacionLaModerna pic.twitter.com/re2HOrjgFB — Miguel Hermoso (@hermosoarnao) January 7, 2025