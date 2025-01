Juan del Val tiene que abandonar 'La Roca' tras sufrir un incidente en directo: "Me voy a marear"

Este domingo, Juan del Val sufría un pequeño accidente en pleno directo en 'La Roca'. El espacio presentado por Nuria Roca se disponía a explicar qué son y para qué sirven los alimentos probióticos y prebióticos como el chucrut o la combucha. Y para ello, Cristina Plaza proponía elaborar un smoothie con la ayuda del escritor.

"Hemos aprendido antes que el mango, las semillas de lino, la leche de almendra, todo eso es prebiótico, porque lleva alimento bueno para alimentar los probióticos", explicaban desde el magacín vespertino de La Sexta. Mientras tanto, Juan del Val quitaba la piel de un mango con un pelador. "Qué manera de pelar un mango", bromeaba el colaborador.

Instantes después, se escuchaba un "ay" y se veía al escritor llevándose un dedo a la boca. Y es que se había cortado con el pelador. "¡Se ha cortado!", exclamaban sus compañeras, mientras Nuria Roca reconocía, "ay, me voy a marear". La presentadora miraba hacia otro sitio para no ver la herida que su marido se había hecho.

🥛Nuestro chef de confianza, Juan Del Val, ha tenido un pequeño incidente en la cocina en la sección de @CrisstinaPlaza mientras intentaba hacer una bebida prebiótica.



🚑¡Menos mal que ha salido nuestro querido @bernibarrachina al rescate!



▶️En directo #LaRoca132 #endirecto pic.twitter.com/Zw8CSUPhP9 — La Roca (@LaRocaLaSexta) January 26, 2025

Juan del Val abandona el plató tras cortarse en directo

"¿Quieres que te vaya avanzando yo?", le preguntaba Cristina Plaza. A lo que Juan del Val contestó: "Ve avanzando, ve avanzando", mientras se seguía llevando el dedo a la boca. Ante el nerviosismo de sus compañeros, el escritor les intentaba tranquilizar: "Que no pasada nada, que no pasa nada".

"Esto es medio mango…", comentaba el también colaborador de 'El Hormiguero'. "Medio mango y medio dedo", bromearon los tertulianos. Sin embargo, el dolor de Juan del Val era más que notable. "¿Estás muy mal?", le preguntaban sus compañeros, visiblemente preocupados. "Me duele un pelín", reconocía él, antes de parar la elaboración del batido y dejarlo en manos de Berni Barrachina.

"No sabemos hasta qué punto tenemos un problema", señalaban en el plató de 'La Roca'. Aunque no podían evitar reírse de la situación. Como es el caso de Pilar Vidal, quien se dirigía a Nuria Roca: "No te alegres, que no te quedas viuda de momento. Yo no sabía que Juan era tan flojo. Según él, necesita puntos".

Finalmente, Juan del Val se vio obligado a salir "un momentito nada más a un grifo, y vuelvo. Enseguida estoy aquí con vosotros". "Tiene los diez dedos", comentaban sus compañeros, tranquilizando así a la audiencia del programa. El smoothie se realizó con éxito, aunque el escritor no llegó a tiempo de poder probarlo.

Tras visitar a los servicios médicos, Juan del Val regresó al plató de 'La Roca' y explicó cuál era la situación. "Juan estás amarillo. ¿Te has mareado?", le pregunta preocupada Nuria Roca. A lo que él contestó que está bien, pero no puede enseñar su dedo meñique: "El dedo no se puede ver, no está bonito. Me han puesto cuatro puntos de aproximación". Nacho García se fijaba en la presentadora, quien estaba "blanca" de la impresión.

Juan del Val explicaba que no pasaba nada, aunque tendrá que volver a la enfermería en el próximo corte publicitario, puesto que no le han podido "colocar bien los puntos" porque le "sangraba un poco el dedo".