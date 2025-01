'El Hormiguero' reabre la guerra con 'La Revuelta' de Broncano con este inesperado recado en pleno directo

Tras un primer trimestre en coincidencia de infarto, la guerra entre 'La Revuelta' y 'El Hormiguero' continúa más viva que nunca. Pese a que la semana pasada formalizaron una tregua durante dos noches con el salto de David Broncano al prime time, Pablo Motos ha aprovechado la visita de Josep Pedrerol para abrir fuego una vez más contra el espacio de La 1.

El presentador de 'El Chiringuito de Jugones' llegó este lunes al espacio de Antena 3 dispuesto a repasar la actualidad deportiva para abrir la semana de entrevistas de Motos. "Ancelotti es el mejor entrenador del mundo. Guardiola es el mejor entrenador del mundo y el segundo es José Mourinho", comenzó explicando el periodista deportivo antes de que el presentador le interrumpiese con un apunte personal.

'El Hormiguero' apunta a 'La Revuelta' con este dardo que reaviva la polémica de Jorge Martín

"Mourinho es un tío muy inteligente, a mí me engañó", advirtió entonces el conductor de 'El Hormiguero' antes de contar el desencuentro que vivió con el portugués en una ocasión. "Me engañó como una rata dos veces. Yo quería que viniese alguien del Madrid, pero Mourinho los estaba parando. En un momento determinado, me llamó porque quería que su hija viniera de público a 'El Hormiguero' para ver a Justin Bieber", confesó el valenciano.

Pablo Motos y Josep Pedrerol en 'El Hormiguero'

Y aunque estaba dispuesto a satisfacer la petición del entrenador, no quiso sellar la promesa sin algo a cambio. "Le dije que vale, pero… quiero que vengas tú a 'El Hormiguero'. Me dijo que vale. Hicimos un previo para charlar un rato. Todo genial. Pues 48 horas de la entrevista programada con Mourinho, que venía un jueves…", continuó explicando antes de que una de las hormigas le interrumpiese sin avisar.

"Te lo quitó Broncano", añadió Trancas entre risas del público, recordando la polémica de hace unos meses por la frustrada entrevista de Jorge Martín en 'La Revuelta' y el señalamiento a 'El Hormiguero' y su juego sucio. "Yo cumplí mi palabra y no hubo noticias de Mourinho hasta hoy. Luego se volvió a repetir lo mismo con One Direction", resolvió el presentador dejando atrás el tono de broma.

Así, el espacio de Antena 3 parece sumarse a la dinámica de David Broncano y su equipo, que a menudo bromean desde La 1 sobre su rivalidad con Motos, lanzando dardos cargados de humor de forma constante. El último fue hace una semana, cuando el de Jaén aclaró que, pese a lo difundido por el programa de las hormigas, su espacio de TVE había sido el líder de la noche.