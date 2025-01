Avance semanal de 'Renacer', capítulos del 27 y 28 de enero: Bahar descubre el engaño de Timur

'Renacer' prosigue consolidándose en el prime time de lunes y martes con dos nuevos episodios en Antena 3 tras tomar el relevo de 'Hermanos' en el mes de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar organizaba un evento del hospital con mucha ilusión. La doctora quería aprovechar la oportunidad para buscar a un donante y ayudar a una paciente que lo necesitaba.

Timur explicaba a Rengin que no podía contar nada todavía y le echaba en cara no haber confesado la verdad sobre Parla desde el principio. Aseguraba que se enteró hace tres años teniendo otros dos hijos y una mujer y que no podía hacer nada.

Rengin estaba harta y decidía romper con Timur para siempre. Además, no quería ocultar su aventura durante más tiempo y le amenazaba con hacer pública su historia en la cena benéfica del hospital y que se enterara todo el mundo.

Durante el evento, todos los asistentes estaban disfrutando mucho, hasta que Timur, desesperado al ver a Rengin, confesaba algo que cambiará el rumbo de sus vidas.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 27 y martes 28 de enero:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 27 de enero

Timur anuncia delante de todos los invitados al evento del hospital que es el marido de Bahar. Todos se quedan impactados y ella está sin palabras. Evren no se cree lo que acaba de suceder, y la novia de Aziz no comprende que le ocultara que Bahar era su madre.

Rengin se queda paralizada. No se puede quitar de la cabeza las palabras de Timur haciendo público su matrimonio y asegurando que Bahar es el amor de su vida.

Bahar está dando vueltas a por qué Timur ha declarado su amor mientras Rengin entraba en la sala y pregunta a su marido si le es infiel con Rengin. Él lo niega.

Bahar sigue a Timur hasta casa de Rengin y ve cómo ambos tienen una acalorada discusión que acaba con un abrazo. Se da cuenta de que todas sus sospechas eran ciertas y se queda en shock. Bahar comienza a investigar las cuentas bancarias de su marido y descubre todas las cosas que ha hecho a sus espaldas y cómo la ha estado engañando.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 28 de enero

Parla se siente muy mal por haber utilizado a Umay para sacar a la luz el secreto de Timur, pero cree que era la única manera de ayudar a su madre.

Umay está muy disgustada por todo lo que está sucediendo en su familia. Discute con su abuela y acaba confesando que Timur es infiel a Bahar con Rengin. Tras contarlo, rompe a llorar. Nevra se queda impactada.

Nevra se pone muy nerviosa al enterarse de la infidelidad. Tiene miedo de perder su casa y la buena vida que lleva si Bahar descubre todo y piensa en divorciarse.

Bahar está completamente hundida, pero saca fuerzas para preparar un plan que involucre a su marido y Rengin y así poder enfrentarse a todo su dolor.