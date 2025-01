Avance semanal de 'Renacer', capítulos del 20 y 21 de enero: La confesión de Timur que lo cambia todo

'Renacer' prosigue consolidándose en el prime time de lunes y martes con dos nuevos episodios en Antena 3 tras tomar el relevo de 'Hermanos' en el mes de noviembre.

En el último capítulo de 'Renacer', Bahar acogía a Parla en su casa. Además, la apoyaba y consolaba, ya que estaba sufriendo por el estado de salud de su madre. Evren escondía algo acerca de la familia de Timur, pero no estaba preparado para contarlo.

Bahar estaba muy angustiada porque cada vez tenía más sospechas de que Timur le es infiel. Sentía que ha sido muy estúpida y que su marido la está engañando con Rengin.

Nevra estaba extrañada por la aparición de Parla en sus vidas. Se preguntaba si puede ser hija de Timur, pero él negaba la acusación rotundamente. Rengin por fin se despertaba y Timur la visitaba. Estaba muy agobiado pensando que la podía perder. Ambos terminaban abrazándose cuando alguien les pillaba.

¿Pero qué va a pasar durante toda esta semana en 'Renacer'? En El Televisero te contamos la sinopsis de los nuevos episodios que Antena 3 emite este lunes 20 y martes 21 de enero:

Avance de 'Renacer', capítulo del lunes 20 de enero

Aziz pilla a su padre con Rengin. Está muy furioso y decepcionado porque no puede entender cómo les está haciendo algo así y no se había dado cuenta antes.

Timur está muy agobiado porque no se imagina una vida sin Bahar ni Rengin. Necesita a las dos. Por suparte, Nevra hipoteca la casa, que está a nombre de Bahar, para meterse en un negocio con su pareja.

Bahar comienza a sangrar por la nariz y Evren le hace unas pruebas. Comprueba que su hígado podría fallar otra vez, por lo que su hijo decide no contar nada sobre la infidelidad de Timur.

Rengin no aguanta más y decide mudarse a Estados Unidos. Timur propone que vayan a cenar los dos con Parla para que haya un acercamiento entre ellos. Parla invita a alguien en secreto a la cena y todos se quedan descolocados con su llegada, especialmente Timur.

Avance de 'Renacer', capítulo del martes 21 de enero

Bahar organiza un evento del hospital con mucha ilusión. La doctora quiere aprovechar la oportunidad para buscar a un donante y ayudar a una paciente que lo necesita.

Timur explica a Rengin que no puede contar nada todavía y le echa en cara no haber confesado la verdad sobre Parla desde el principio. Asegura que se enteró hace tres años teniendo otros dos hijos y una mujer y que no podía hacer nada.

Rengin está harta y decide romper con Timur para siempre. Además, no quiere ocultar su aventura durante más tiempo y le amenaza con hacer pública su historia en la cena benéfica del hospital y que se entere todo el mundo.

Durante el evento, todos los asistentes están disfrutando mucho, hasta que Timur, desesperado al ver a Rengin, confiesa algo que cambiará el rumbo de sus vidas.