Antonio Naranjo se atreve a señalar de Lalachus y Broncano lo que nadie había insinuado hasta ahora

Antonio Naranjo también ha entrado al trapo en la estéril polémica que se ha originado con Lalachus, y David Broncano por extensión, con la estampa que sacó en la retransmisión de las Campanadas de RTVE en la que aparecía la cabeza de la vaquilla del 'Grand Prix' sobre una imagen del Sagrado Corazón de Jesús.

Algo que ha provocado que un sector ultraderechista haya montado en cólera desde entonces y que asociaciones ultraconservadoras como Hazte Oír y Abogados Cristianos hayan emprendido acciones legales contra ambos humoristas y el presidente de RTVE.

Para el colaborador, Lalachus directamente "es otra herramienta de Sánchez para liarla muy gorda". Palabras textuales que no son, desde luego, casuales. "Acaba de empezar el año y ya sabemos cómo va a ir por la parte del Gobierno, exactamente igual que el anterior y así desde 2018, con trampas, con ofensas y con división. Lo de las ofensas lo estrenaron bien pronto con las famosas campanadas de Broncano y Lalachus en las que no se les ocurrió otra cosa que ofender innecesariamente a los católicos", empieza comentado Antonio Naranjo, enredando un gag humorístico en televisión con la política.

Lalachus y David Broncano en las Campanadas

"Muy gracioso, Lalachus, graciosísimo. Esto no es casual ni inocente. Y no hay que responder diciendo que no harían lo mismo con el islam que está inspirando tantos atentados. Es que cuando se ofenden los sentimientos religiosos, se ofende la identidad de un país. Se quiere derribar la identidad de un país, que está construida sobre sus cimientos cristianos. Por eso nos metemos con el himno, con la bandera, con el rey, con la Semana Santa, con la Navidad o la Iglesia", prosigue Antonio Naranjo.

"Y no hay que ponerse a decir que esto es un delito. No tenemos que parecer que los creyentes no tenemos sentido del humor y que no aguantamos las bromas o que no somos tolerantes. Claro que sí, lo aguantamos todo y le damos la importancia que tiene, pero es que en este caso, fuera o no la intención de Lalachus, estaba claro cuál era el objetivo: ayudar a derruir poco a poco esa identidad que al parecer tanto les molesta", concluye el periodista.