Ana Rosa comunica el verdadero motivo por el que se aparta de 'TardeAR' y vuelve a las mañanas

Este miércoles ha saltado una bomba televisiva completamente inesperada. Y es que Telecinco ha decidido revolucionar su parrilla diaria con el regreso de Ana Rosa Quintana a las mañanas con 'El programa de Ana Rosa', que hará tándem con 'La mirada crítica' y 'Vamos a ver' en la franja matinal de la cadena.

Y precisamente tras publicarse la noticia, Ana Rosa Quintana ha reaccionado en directo en 'TardeAR' y ha explicado el motivo de este terremoto en la programación. "Vuelvo a las mañanas de Telecinco. Esto ha sido, yo me he enterado esta mañana y es una estrategia de programación de la cadena. Yo llevo 21 años en esta cadena y estoy aquí para jugar a favor y empujar todo lo que pueda", empezaba diciendo la presentadora.

"Así que voy a volver. Quiero que lo sepáis vosotros porque todos nos hemos enterado prácticamente al mismo tiempo. Vuelve 'El programa de Ana Rosa', poco más puedo decir porque ha sido muy reciente", proseguía diciendo antes de leer la nota de prensa enviada por Mediaset.

"Es una reorganización de la mañana pero al final sigue más o menos la misma estructura salvo que vuelve 'El programa de Ana Rosa'", aseveraba la presentadora. Tras ello, Boris Izaguirre preguntaba qué iba a pasar entonces con 'TardeAR' y Quintana fue clara. "Ehh, hay 'TardeAR' con Verónica Dulanto y Frank Blanco", aclaraba.

.@anarosaq regresa a las mañanas de @telecincoes con la vigésima temporada de 'El programa de Ana Rosa' el próximo lunes 3 de febrero (09:00h) pic.twitter.com/ea7rcV26ow — Mediaset España (@mediasetcom) January 22, 2025

Ana Rosa reacciona en directo: "Mi trabajo es apoyar a la cadena"

Después, Ana Rosa Quintana se mostraba encantada con la confianza de Mediaset en Unicorn Content para mantenerse al frente de toda la parrilla diaria de Telecinco. "Como Unicorn, como productora es un orgullo que esta cadena siga confiando en nuestra productora para hacer toda la mañana desde primerísima hora de la mañana hasta las 15h y después 'TardeAR' de 17:40 hasta las 20 horas", confesaba.

"Hay que reconstruir la mañana, la tarde va a seguir. Este plató maravilloso os lo quedáis vosotros y gracias a Dios el que sigan todos los programas como productora es un alivio porque siguen todos los puestos de trabajo y eso es muy importante. Y luego pues tengo el corazón partido porque estoy aquí super contenta y he hecho un montón de amigos pero me reencuentro con todo mi equipo de la mañana con el que he estado 18 años", recalcaba la presentadora.

Tras escucharla, Marisa Martín-Blázquez reaccionaba asegurando que "ella siempre ha sido más de madrugar para trabajar y luego el tardeo para lo suyo". "Tengo que decir que llevo tantos años madrugando que yo sigo madrugando", apostillaba la propia Ana Rosa.

"Mi trabajo es mi trabajo pero también es apoyar a mi cadena en todo lo que necesiten en cada momento y si en este momento consideran que es lo que necesitan pues yo feliz también", aseveraba Quintana. "Esto es lo que sé, ahora hay que empezar a trabajar en producción para ver cómo se hace todo", concluía.

Justo después, Ana Rosa retomaba la escaleta de 'TardeAR' y conectaba con Pilar Eyre y le pedía perdón por retrasar su llamada. "Ana me encanta el entusiasmo y la ilusión con la que te enfrentas a todos los nuevos proyectos", le comentaba la periodista. "¿Sabes qué pasa Pilar? Que yo aprendí hace muchos años primero que lo que sucede conviene y segundo que los trenes pasan y hay que montarse a ver a donde nos llevan, sino no te mueves", sentenciaba.