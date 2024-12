Todas las películas de estreno el último fin de semana de 2024 en Netflix, Prime Video, Disney+ o Movistar+

Ya está aquí el último fin de semana de 2024. Parece mentira pero ya se ha acabado el año, y a partir del 1 de enero, estaremos igual de lejos del 2000 que del 2050. Le pone a uno en perspectiva, ¿verdad? Pero no nos agobiemos. Aunque para los norteamericanos (y para medio mundo) haya acabado ya la Navidad, nosotros tenemos aún una semana y media más por delante. No hace falta quitar el árbol, ni las decoraciones navideñas. Porque quedan los Reyes. Así que aún podemos ver películas este fin de semana con un poquito de Navidad. Aunque podemos mezclarlas con otros de esos estrenos que nos han llegado hace poco a streaming.

Por ejemplo, 'Seis triple ocho', recién aterrizada en Netflix, y basada en hechos reales sobre un valiente grupo de mujeres y sus labores de correo durante la guerra. También el drama romántico (algo tóxico, todo hay que decirlo) de 'Culpa tuya', segunda parte de la trilogía literaria creada por Mercedes Ron. Pero si queremos algo más de acción, qué mejor que una nueva entrega de la saga de Will Smith y Martin Lawrence, 'Bad Boys' (o como se llamaba originalmente, 'Dos policías rebeldes'). Para terminar con dos opciones navideñas perfectas: el especial de Doctor Who en Disney Plus, y el especial de Carpool Karaoke en AppleTV+.

Seis triple ocho

Sinopsis: 855 mujeres se unieron a la guerra para solucionar el retraso de tres años de correo no entregado. Enfrentadas a la discriminación y a un país devastado por la guerra, consiguieron clasificar antes de tiempo más de 17 millones de piezas de correo.

La historia de la única unidad de mujeres negras del Cuerpo de Mujeres del Ejército de Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. Ebony Obsidian y Kerry Washington son las protagonistas de esta película basada en hechos reales, que no solo busca arrojar luz sobre una historia poco conocida, sino también poner sobre la mesa el racismo y el sexismo que tuvieron que sufrir. Tyler Perry es el director encargado de llevar todo ello a la pantalla, y su visión funciona a ratos.

Por momentos demasiado épica, por momentos demasiado caricaturesca. Visualmente funciona, y la banda sonora, aunque demasiado de manual, acompaña bien a la trama. Pero todo acaba teniendo un aire de "queremos el Oscar" que se hace demasiado evidente según avanza el metraje. De todos modos, está siendo un éxito en Netflix, y es una historia perfecta para esta época.

Plataforma: Netflix

Culpa tuya

Sinopsis: El amor entre Noah y Nick parece inquebrantable, a pesar de las maniobras de sus padres por separarles. Pero el trabajo de él y la entrada de ella en la universidad, abre sus vidas a nuevas relaciones. La aparición de una exnovia que busca venganza y de la madre Nick con intenciones poco claras, removerán los cimientos no solo de su relación, sino de la propia familia Leister. Cuando tantas personas están dispuestas a destruir una relación, ¿puede realmente acabar bien?

"El mundo de 'Culpables' es tan divertido, tan entretenido y tan adictivo que al final es que te quedas viéndola y y quieres saber más. Te quedas con ganas de más". Así define la saga una de sus protagonistas, Nicole Wallace, que vuelve a dar vida a Noah en esta segunda entrega de la trilogía literaria de Mercedes Ron. La adaptación es bastante fiel, y todo se sustenta en una gran química entre sus protagonistas, la propia Wallace con el actor Gabriel Guevara. Pero también en un reparto acompañado por Goya Toledo, que debuta en esta segunda parte, Marta Hazas o Iván Sánchez. La película no descubre la pólvora y sigue reproduciendo los mismos clichés de la anterior. pero si te ha gustado y has disfrutado 'Culpa mía', esta te va a encantar.

Plataforma: Prime Video

Bad Boys: Ride or Die

Sinopsis: Los policías más famosos del mundo regresan con su icónica mezcla de acción al límite y comedia escandalosa, pero esta vez con un giro inesperado: ¡Los mejores de Miami se dan a la fuga!

En esta nueva entrega de la saga que comenzó hace ya treinta años (que se dice pronto), volvemos a encontrarnos con Will Smith y Martin Lawrence en plena forma. ¿La novedad? Han pasado de ser los encargados de perseguir el crimen a convertirse en los más buscados. Vuelve a dirigir la dupla formada por Adil El Arbi & Bilall, que tan buenos resultados dio en la anterior entrega, la más taquillera de la saga. Comedia de acción con mucho estilo noventero, pero que sigue funcionando como un reloj. Sobre todo gracias a sus protagonistas, por los que parece no haber pasado el tiempo.

Plataforma: Movistar Plus+

Doctor Who: Alegría, Alegría Joy

Sinopsis: Esta Navidad, el Doctor se encuentra con una alegre pero solitaria huésped de hotel que tiene una conexión con un misterioso maletín...

Un nuevo especial de Navidad de Doctor Who siempre es buena noticia. Y desde que la mítica serie está en Disney Plus, se ha renovado a la perfección para las nuevas generaciones. Ncuti Gatwa es el nuevo doctor, presentado el año pasado en el especial navideño de Russell T. Davies, y en esta ocasión, vivirá aventuras en el Hotel Tiempo. En él, los huéspedes pueden quedarse en habitaciones de cualquier época de la historia. Mientras, el Doctor buscará un extraño maletín y conocerá a Joy, interpretada por Nicola Coughlan. Sí, la protagonista de la última temporada de 'Los Bridgerton'. Ciencia-ficción, comedia ligera y persecuciones al más puro estilo Doctor Who. ¿Qué más podemos pedir?

Plataforma: Disney Plus

Carpool Karaoke: Especial Navidad

Sinopsis: James Corden le pasa las llaves del coche a Zane Lowe, compañero entrevistador y voz de confianza entre los mejores artistas de la actualidad, que toma el asiento del conductor en esta entrega festiva de 'Carpool Karaoke'.

James Corden, popular presentador de Estados Unidos, ideó una de las secciones más famosas de los últimos años en la televisión norteamericana: Carpool Karaoke. Mientras él conduce, siempre aparecía una estrella invitada, cantando canciones con él en el coche, y hablando un poco sobre su vida. Paul McCartney, One Direction, Elton John, Adele... Decenas de artistas pasaron por el asiento del copiloto para mostrar sus nuevos singles, y cantar sus grandes éxitos. Así que este año, Apple decidió hacer un especial navideño con tres de las mejores cantantes del momento. Es decir, Lady Gaga, Chappell Roan y Dua Lipa. La primera en Los Ángeles, la segunda en Missouri y la tercera en Tokio.

Es cierto que el segmento de Chappell Roan es el más auténtico y divertido (salen hasta sus padres y sus mejores amigas), y se echa de menos que se unan las tres cantantes. Pese a ello, es un especial de una hora que se pasa volando. Y siempre es una buena opción disfrutar de tres de las mejores voces de la actualidad.

Plataforma: Apple TV+