Sandra Daviú dicta su clara opinión sobre 'El Diario' de Jorge Javier y señala su gran escollo

Sandra Daviú ha concedido una entrevista a Lecturas en la que, entre otras cosas, se le ha preguntado por 'El Diario' de Jorge Javier Vázquez en las sobremesas de Telecinco. Un formato de testimonios con semejanzas a 'El Diario' que ella presentó en Antena 3 entre 2008 y 2011tras la marcha de Patricia Gaztañaga.

Así, su opinión está más que autorizada para valorar el talk show de Mediaset y, por ello, en la citada revista le han preguntado sobre cómo lo está viendo. No obstante, la presentadora ha admitido que solo vio el estreno. "Solo lo vi el primer día por curiosidad, pero no se puede decir nada porque luego el programa va cambiando y creciendo", dice en primer lugar.

"Me dio mucha alegría que se recuperara el formato porque es muy divertido y a la gente le gustaba mucho", ha destacado Sandra Daviú. No obstante, pese a que no consume 'El Diario' de Jorge Javier, sí está al tanto de las informaciones que surgen sobre él. Entre ellas, las que apuntan a su próxima cancelación.

"Me da mucha pena porque he oído que se lo van a cancelar. Además hoy en día la inmediatez nos juega una mala pasada porque no se deja que avance", ha lamentado la periodista, criticando de alguna forma la poca paciencia que tienen las empresas para consolidar formatos. Aunque, en el caso de 'El Diario de Jorge', esa paciencia sí se está existiendo, a la espera de si en enero se pone fin o no a su andadura.

Además, preguntan a Sandra Daviú si le hubiera gustado que le llamaran a ella para presentarlo y si, en ese caso, hubiese aceptado. "No lo sé. Depende del momento que me pillara pero es un formato que me encantó. Fue una de las mejores experiencias de mi vida, lo pasé fenomenal. Era muy natural y yo me reía con la gente no de ella. Lo disfruté mucho y cuando terminó me dio mucha pena. Si me hubieran llamado, lo habría hecho feliz", ha declarado.

Por otro lado, en dicha entrevista también comenta que le gustaría hacer "cualquier concurso porque nunca he hecho ninguno". "Tampoco me importaría ponerme al frente de un reality pero participar no porque no doy el perfil y soy muy vergonzosa. Yo canto fatal pero quizá 'Tu cara me suena' estaría genial o 'Mask Singer'", añade.