La 'traición' a Telecinco de Jorge Javier Vázquez, que se pasará por TVE por este motivo que él explica

Fue, sin duda, una gran y grata sorpresa. Aunque muchos daban por hecho que David Broncano presentaría este año las campanadas de TVE, pocos pensaban que lo haría junto a Lalachus, una de sus colaboradoras más queridas. Una noticia que aplaude, y apoya, Jorge Javier Vázquez, como así ha reconocido él mismo a través de su blog de 'Lecturas'.

"Lalachus será la encargada este año de dar las campanadas en TVE. Lo siento por Cristina Pedroche pero me produce más curiosidad saber qué se pondrá Lalachus", comienza reconociendo el presentador de 'El diario de Jorge' y 'GH 2024'. Y es que, en su opinión, "da gusto verla trabajar en la tele porque lo hace con el mejor de los ánimos: como si fuera un juego. Se nota que se lo curra, que sabe muy bien lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Su éxito irradia constancia, perseverancia y buen humor. Una receta infalible".

Jorge Javier lo tiene claro sobre las Campanadas: "Veré a Lalachus"

Jorge Javier está deseando ver "cómo se viste" Lalachus. Ya que entiende "que se está enfrentando a este reto con la misma ilusión que un niño vive la noche de Reyes. Y eso traspasa la batería y hace al espectador cómplice de ese subidón. Lalachus no se juega nada con la ropa pero a la vez hay ganas de verla resplandeciente porque muchos vamos a ser ella esa noche", confiesa el comunicador catalán. Y es que "ver a una mujer con un cuerpo no normativo dar las Campanadas en TVE me parece un avance importantísimo".

Estas palabras llegan unos días después de que las redes sociales se llenasen de comentarios gordófobos y misóginos contra Lalachus. Sin embargo, según Jorge Javier, "sus enemigos lo tienen muy malamente". "Tiene pinta de saber transformar cualquier crítica hiriente en material escénico delicioso. El vestido de Cristina (Pedroche), sin embargo, se ha convertido en un suplicio para la presentadora", considera el presentador.

"Sufre ella y sufrimos nosotros por todo lo que sufre ella por lo que dicen antes, durante y después. Y yo no quiero empezar el año con tensión, qué quieres que te diga. Veré a Lalachus y luego me pasaré a Telecinco para brindar con Ángeles Blanco y mi queridísimo Ion Aramendi, que estarán nada más y nada menos que en Lanzarote. De allí es Blas, mi primer novio. Mira que si eso es una premonición para el 2025", sentencia Jorge Javier.