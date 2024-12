Preguntan a Ana Obregón qué piensa de Lalachus y Broncano y su respuesta da la campanada

TVE ha decidido dar la campanada, y nunca mejor dicho, al elegir a David Broncano y LalaChus para dar las Campanadas saliéndose así de lo tradicional. Una apuesta que ha sido muy aplaudida por muchos pero que también ha traído polémica por las críticas que está recibiendo la cómica. Y sobre ello se ha pronunciado toda una experta en despedir el año con la audiencia, Ana Obregón.

Desde que se supo que LalaChus iba a acompañar a David Broncano en la Puerta del Sol fueron muchas las críticas por gordofobia que ha recibido la cómica. Una polémica a la que ella misma trató de contestar el pasado miércoles una vez TVE confirmó su apuesta.

"Demasiado preocupada está la gente, que dicen que a lo mejor se va a caer el balcón por mi peso", decía de forma irónica la propia LalaChus. "Ahora, todo el mundo se preocupa por mi salud. ¿Sabéis qué es lo que también tengo gordo? Me he pasado las críticas por ahí", añadía la cómica.

Pero no todo han sido críticas malas. También son muchos los rostros que han dado la cara por Lala y por Broncano. Y la última en hacerlo ha sido Ana Obregón, que se ha mostrado rotunda al manifestarse sobre la elección del presentador y la colaboradora de 'La revuelta' para las campanadas de TVE.

Ana Obregón defiende la apuesta de TVE por Broncano y LalaChus

Así, 'Mañaneros', el espacio que presenta Adela González junto a Alberto Herrera y Miriam Moreno aprovecharon que estaban entrevistando a Ana Obregón por la Fundación de su hijo para preguntarle qué le parecía la elección de TVE para las campanadas de este año.

"Me parece fenomenal, me parece una pareja divina", aseveraba sobre David Broncano y LalaChus. Pero además, Ana Obregón fue más allá al expresar que le parecía genial que por primera vez una cadena no apueste por alguien con el cuerpo normativo. "Me encanta que no se tenga que poner a una supermodelo divina y que se haya optado por Lalachus. Me gusta mucho la pareja", confesaba.

Tras ello, la reportera de 'Mañaneros' no dudó en pedirle a Ana Obregón que diera algún consejo a los 'novatos' como gran experta en dar las Campanadas. "Lo van a tener difícil, yo me estrené junto al gran maestro Joaquín Prat en 1994, pero que sean ellos y que vivan el momento", terminaba diciendo la actriz y presentadora.