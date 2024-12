Ana Obregón interviene en 'Vamos a ver' y suelta estas inesperadas palabras sobre Díaz Ayuso

Ana Obregón ha intervenido en 'Vamos a ver' para informar de que el próximo 28 de diciembre tendrá lugar en el estadio Fernando Torres de Fuenlabrada, en Madrid, un partido benéfico con famosos en el que todo lo recaudado se va a destinar a la fundación Aless Lequio.

La actriz y presentadora ha agradecido a Joaquín Prat el apoyo y ha explicado con entusiasmo que contará con el respaldo de Isabel Díaz Ayuso, que le acompañará apoyando esta causa benéfica. "Para mí es un honor hacer el saque de honor con nuestra presidenta de la Comunidad de Madrid. Yo la escribí y me dijo "no lo dudes"", ha revelado en la rueda de prensa celebrada este jueves.

Y, después, en esa conexión con 'Vamos a ver', Ana Obregón ha vuelto a resaltarlo, dedicando unas inesperadas palabras hacia la ejecutiva madrileña. "Decir que voy a hacer el saque de honor con nuestra presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, a la que admiro como profesional y como persona", ha sentenciado tajante en directo.

Además, Ana y Alessandro Lequio, presente en el plató, han hecho gala de la buena sintonía que hay entre ellos y de lo unidos que están por la fundación. "Por supuesto, nunca ha habido problema, siempre nos hemos llevado de maravilla", ha recalcado el tertuliano.

Por último, Joaquín Prat le ha pedido a Ana Obregón que recordara ante sus espectadores el fin de la fundación Aless Lequio. "La fundación está enfocada en financiar la investigación sobre todo del cáncer sarcoma de Ewing, que es un cáncer que tuvo mi niño y va a enfocado ahí, porque afecta sobre todo a niños y jóvenes. En España no se habla de esto, no hay dinero para investigar y el Gobierno no financia la investigación. Por eso, tiene que haber asociaciones que se dediquen a esto y nosotros somos pequeñitos, pero hemos podido donar 300 mil euros a proyectos importantes para salvar vidas", ha comentado.