Patricia Conde entra de lleno en el tema con esta sentencia sobre Lalachus y Pedroche en las Campanadas

Patricia Conde es uno de los rostros de TVE que ha vuelto a repetir en la programación navideña de la cadena este año. Esta Nochebuena, la presentadora condujo por segundo año consecutivo el especial de 'Telepasión' junto a Aitor Albizua. Y no ha evitado pronunciarse sobre el debut de otros de sus compañeros en estas fechas tan señaladas. En concreto, sobre la importante cita de David Broncano y Lalachus en las Campanadas.

En El Televisero pudimos charlar con la presentadora sobre cómo se había preparado para una entrega musical tan frenética como 'Telepasión' por segunda vez. Y entre anécdotas sobre su 'cameo' favorito de sus compañeros de cadena en el mítico especial de Nochebuena, la comunicadora no evitó lanzar su firme sentencia sobre lo que supondrá la presencia de 'La Revuelta' en Nochevieja.

Patricia Conde se moja sobre el tándem de Broncano y Lalachus para las Campanadas: "Va a gustar mucho"

"Yo creo que en la vida tenemos que ir evolucionando en todos los sentidos, en las grandes empresas y las televisiones también. La vida es evolución. Y el otro día hicieron un relevo muy bonito Ramonchu y David se dieron un abrazo", explicó Patricia Conde, haciendo referencia al acto de presentación de la programación navideña de TVE, donde se confirmó que el tándem de humorista sería el encargado de despedir el año en La 1.

Y la mítica presentadora de 'Sé lo que hicisteis' no se quedó ahí, dejando entrever sus mejores expectativas para la señalada noche. "Yo sé que va a ser algo que va a gustar mucho. Al final dentro de nuestra rutina como es tomarse las uvas nos gusta ver a ver qué se les ha ocurrido este año", adelantó. Y es que, este año el dúo de 'La Revuelta' se postula como la gran competencia de Cristina Pedroche, que atesora el liderazgo en Antena 3 desde hace tres años.

"El factor sorpresa es muy importante y al final Broncano y Lalachus son muy profesionales. A mí me llama mucho la atención la gente que tiene carisma, que tienen esa luz natural y que es un talento innato, y los dos lo tienen y yo creo que van a llegar al público porque ya lo han conseguido y va a ser muy positivo para la cadena", insistió Patricia Conde en su charla con El Televisero.

Sobre las críticas a Lalachus: "No me gusta ver como insultan a la gente"

Pero la anfitriona del último 'Telepasión' no dejó pasar la oportunidad de condenar los comentarios que Lalachus ha recibido sobre su físico estas últimas semanas. "Yo no soy nadie para decir lo que es normativo y lo que no, desde que soy muy pequeña yo solo veo a personas, me da igual su aspecto físico. Ante todo para mí lo primordial es el carisma, el talento y su fondo, eso es lo que te llama o no la atención", sentenció la comunicadora sobre la necesidad de mostrar "cuerpos no normativos" en espacios de máxima visibilidad como este.

"Yo decidí en su día no hacerme un perfil de Twitter, no me gusta ver como insultan a la gente, lo paso mal, me ofende muchísimo y prefiero no saber nada de todo eso que haga daño a la gente", añadió Patricia Conde, asegurando que prefiere "no estar al tanto" de ese tipo de comentarios como los que ha recibido la compañera de Broncano. "Al final no tiene nada que ver el aspecto físico, al final depende más de las personas que agreden que la persona agredida. Siempre van a decir cosas malas de ti y tenemos que ser fuertes porque estamos en una profesión en la que es difícil evadirte de todo aquello", insistió la presentadora.

Fue entonces cuando rompió una lanza a favor de Cristina Pedroche, que año tras año sufre también una lluvia de críticas y opiniones por su vestido de las Campanadas. "Todavía hay mucho por recorrer, queda la resaca de las dictaduras. Cuando una mujer consigue algo hay gente que considera que es mucho más de lo que merece. Y siempre habrá alguien que piense que una mujer no tiene derecho a triunfar, a ganar dinero, a tener éxito, a presidir", terminó subrayando la comunicadora.